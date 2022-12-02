Almanya yıkıldı, Japonya lider çıktı! Dünya Kupası’nda inanılmaz gece…

2022 Dünya Kupası E Grubu aksiyon filmlerini aratmayacak bir sonla bitti. Japonya-İspanya ve Kosta Rika-Almanya maçları, heyecanı yüksek ve sürprizlerle dolu bir gece yaşanmasına neden oldu...

Baskılı başlayan Almanya, 10. dakikada öne geçti. Sol taraftan Raum'un ceza alanına gönderdiği topu Gnabry kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Gnabry'nin ceza alanından kaleye gönderdiği sert şutta, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

43. dakikada Almanya savunmasının arkasına atılan topu Rudiger uzaklaştıramayınca top Fuller'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez vuruşunda, kaleci Neuer, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Almanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Kosta Rika beraberliği yakaladı. Sağ taraftan ortalanan topa ceza alanında Watson kafayı vurdu. Kaleci Neuer'den dönen topu Tejeda tamamladı ve skora dengeyi getirdi: 1-1.

61. dakikada ceza alanına sol çaprazdan giren Musiala'nın yerden sert şutunda, top direkten döndü.

67. dakikada Musiala'nın ceza alanı sağ çaprazından kaleye falsolu gönderdiği şutta, top bir kez daha direkten döndü.

70. dakikada Kosta Rika, öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına ortalanan topu Watson kafayla indirdi. Kaleci Neuer ile Vargas arasında kalan top en son Neuer'e çarparak filelere gitti: 2-1.

Almanya 3 dakikada sonra beraberliği yakaladı. Kosta Rika savunmasının uzaklaştıramadığı topu Füllkrug ceza alanına gönderdi. Topla buluşan Havertz, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-2.

76. dakikada Kosta Rika kalecisi Navas, Füllkrug'un karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda gole izin vermedi.

85. dakikada Havertz bir kez daha sahneye çıktı. Gnabry'nin pasında ceza alanında müsait durumdaki Havertz kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 2-3.

89. dakikada sağ taraftan ortalanan topu Gnabry göğsüyle indirdiği, bomboş pozisyonda Füllkrug meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Karşılaşmayı Almanya 4-2 kazandı.

Bu sonuçla Almanya puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti. Japonya ve İspanya, ilk iki sırayı alarak son 16 turuna çıktı.

Son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan, Fas ile de İspanya eşleşti.

Neuer, turnuva tarihine geçti

Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, 19 kezle Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen kaleci oldu.

Turnuvada Brezilyalı Claudio Taffarel ve Alman Sepp Maier, 18 maçla bu alanda zirvede bulunuyordu.

Almanya, 2018'den sonra 2022'de de Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadı

Dünya Kupası'nın güçlü ekiplerinden Almanya, 2018 Dünya Kupası'nın ardından 2022'de de grup aşamasında elendi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup eden Almanya puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti.

2022 Dünya Kupası'na 2-1'lik Japonya yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci maçında ise İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya, tek galibiyetini gruptaki son maçta Kosta Rika karşısında elde etti ancak bu sonuç son 16 için yeterli olmadı.

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya, Katar'da son 16 turunu göremedi.

E Grubu'nda Japonya 6 puanla lider, İspanya'da 4 puan ile aynı puana sahip Almanya'nın averajla önünde grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Kosta Rika ise 3 puan ile son sırada kaldı.

2014'ten sonra kötü gidiş sürüyor

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya, son 2 kupada ise oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti.

2018 Dünya Kupası'na Meksika yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci karşılaşmasında İsveç'i 2-1'le geçti. Almanlar, son maçında ise Güney Kore'ye 2-0 kaybetti ve grup sonuncusu olarak kupadan elendi.

Almanya 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa'ya 2-0 kaybederek elenmişti. Almanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise son 16 turunda İngiltere'ye 2-0 kaybederek erken bir veda yaşamıştı.

Dünya Kupası'nı 1954, 1974, 1990 ve 2014'te olmak üzere 4 kez kazanan Almanya, İtalya ile en fazla Dünya Kupası kazanan ülkeler sıralamasında 5 kupası bulunan Brezilya'nın ardından 2. sırada yer alıyor.

Dünya Kupası'nda bir ilk

FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti.

Kosta Rika-Almanya maçında Fransız hakem Stephanie Frappart görev yaptı. Frappart'ın yardımcılıklarını Brezilyalı Neuza Back ile Meksikalı Karen Medina Diaz üstlendi.

Frappart, 1930'dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.