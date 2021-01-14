  • BIST 1.548
  • Altın 436,147
  • Dolar 7,3588
  • Euro 8,9184
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:13'ü yerel 19 vaka

Almanya'da 1579 Sığınmacı Çocuğun Kayıp Olduğu Açıklandı

» »
Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.
Almanya'da 1579 Sığınmacı Çocuğun Kayıp Olduğu Açıklandı

Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 kayıp çocuğun kayıp olduğu belirtildi.

Çocukların çoğunu, Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali'den gelen çocukların oluşturduğu ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman Katolik Kilisesi, çocuk istismarı raporunu göstermek için gazetecilerden 'mutlak sessizlik' yemini talep etti07 Ocak 2021 Perşembe 20:15
  • Bir katın adı Türkiye'ydi... Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha koronavirüs nedeniyle kapanıyor04 Ocak 2021 Pazartesi 23:02
  • Pfizer aşısı olan doktor koronavirüse yakalandı: Pozitif çıktım ama tekrar aşı olurum03 Ocak 2021 Pazar 22:34
  • Rusya'da 800 Binden Fazla Kişiye Kovid-19 Aşısı Yapıldı03 Ocak 2021 Pazar 21:15
  • Belçika'da Noel Baba ziyareti sonrası Covid-19'a yakalanan 26 kişi öldü02 Ocak 2021 Cumartesi 21:46
  • 2021 kuş gribiyle geldi! 9 Bin hayvan itfal edilecek!02 Ocak 2021 Cumartesi 16:28
  • Almanya 2021'de Suriyelileri sınır dışı etmeye başlayacak28 Aralık 2020 Pazartesi 21:02
  • Avrupa'da koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı27 Aralık 2020 Pazar 18:08
  • Avrupa'da koronavirüs mutasyonu vakaları27 Aralık 2020 Pazar 10:29
  • Avrupa Birliği 2020'yi Krizlerle Geçirdi26 Aralık 2020 Cumartesi 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti