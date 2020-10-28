Almanya'da 2 Kasım'dan itibaren bir ay süreli karantina uygulaması başlıyor

Başbakan Angela Merkel, ülkedeki eyalet başbakanları ile bir toplantı yaparak önümüzdeki aydan itibaren uygulamayı planladığı yeni karantina tedbirleri için federal liderleri ikna ettiği bildirildi. Alman medyasına yansıyan haberlere göre yeni tedbirler 2 Kasım Pazertesi'den itibaren ülke çapında uygulanmaya başlayacak.

Merkel'in 16 eyalet başbakanına sunduğu önerideki yeni tedbirlerle "enfeksiyon dinamiklerinin" kırılması ve "Noel tatilinde ailelerin ve arkadaşların Covid-19 kuralları çerçevesinde yeniden biraraya gelmesi" hedefleniyor.

Yeni karantina kuralları neler?

Yeni karantina uygulamasında sosyal temasın sınırlanması isteniyor. Buna göre yalnızca iki aileden toplam en fazla on kişinin kamusal alanda biraraya gelmesine izin verilecek.

Ayrıca iç turizm de kısıtlamalardan payını aldı. Otellerde konaklama yapmak esaslı bir gerekçe harcinde yasaklanacak.

Karantina ugulamasında okulların ve kreşlerin açık kalacak, ancak yeni hijyen tedbirlerinin getirilmesi gündemde.

Yeni tedbirler kapsamında ilkbaharda uygulandığı üzere barlar, cafeler ve gece kulüplerinin kapatılacak. Restoranların ise yalnızca paket servis vermesine izin verilecek. Bu uygulamanın 30 Kasım'a kadar süreceği bildirildi.

Yeni kurallara göre mağazalar her bir müşteri için 10 metrekarelik alan temin etmek şartıyla hizmet verecek. Kuaför ve berberlerin de Covid-19 kuralarının uygulanması şartıyla açık kalacağı, fizyoterapi gibi tedavi hizmetlerinin verilmeye devam edeceği bildirildi.

Sinema, tiyatro, spor salonları, yüzme havuzlarının yanı sıra masaj, güzellik ve dövme salonları, eğlence merkezleri, oyun salonları nın da kapatılması gündemde ancak son kararlarla ilgili kesin bilgi henüz basına yansımadı.

Merkel federal yönetimleri ikna etti

Federal yönetimler yeni bir karantina uygulaması konusunda farklı görüşler dile getiriyordu. Alınan kararla uygulamaya destek verenlerin ağır bastığına işaret ediyor. Özellikle ülkenin doğusundaki eyaletler sıklıkla ülkenin genelinde uygulanacak bir karantinaya sıcak bakmadıklarını belirtiyorlardı.

Bavyera Başbakanı Markus Söder hastanelerin yeniden aşırı yük altına girmesinin an meselesi olduğunu, ancak uzun süreli bir karantinanın ekonomiye çok büyük zarar vereceğini söyleyerek kısa ve tutarlı önlemlerin kasım ayı içinde uygulanmasına destek verdiğini bildirmişti.

"Ne eğitimin, ne de ekonominin kısıtlanmaması" konusunda ısrarcı olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ise görüş değiştirerek sosyalleşme üzerinde daha katı kurallar uygulanmasını savunmuştu.

Almanya'da son Covid-19 verileri

Almanya hastalık kontrol ve önleme merkezi Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 14 bin 964 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Salgının başlamasından bu yana ülkedeki en yüksek vaka sayısı olan bu rakam ile toplam vaka sayısı 450 bine yaklaştı.

Son 24 saatte 27 kişinin can verdiği salgında toplam can kaybı 10 bin 98'a yükseldi.

Ülkenin Covid-19 salgını yönetimindenki yaklaşımı birçok çevrede başarılı bulunuyor.