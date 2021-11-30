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Almanya'da 29 yılın en yüksek enflasyonu

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Almanya'da enflasyon Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 arttı. Uzmanlar enflasyonda zirvenin görüldüğü, önümüzdeki aylarda gerileme yaşanacağı görüşünde.
Almanya'da 29 yılın en yüksek enflasyonu

Almanya'da Kasım ayında enflasyon, bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 5,2 artarak 1992 Haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Federal İstatistik Dairesi, enflasyondaki patlamada enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişin rol oynamayı sürdürdüğünü belirtti. Almanya'da enflasyon Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 1993 Ağustosu sonrasındaki en yüksek seviyeye yükselmişti.

Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon, Batı ve Doğu Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrasında Doğu Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış sonucu yüzde 5,8 ile 1992 yılı Haziran ayında kaydedilmişti.

Kasım ayında enflasyondaki artışta en büyük rolü yine enerji fiyatları oynadı. Hanelerdeki enerji tüketimi ve yakıt fiyatlarında yüzde 22,1'lik artış kaydedilirken gıda fiyatlarında yüzde 4,5 ve ev kiralarını da kapsayan hizmetlerde yüzde 2,8'lik artış oldu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enflasyonun kontrolden çıkabileceğine dair endişelere yanıt olarak, bu tür bir işaret bulunmadığını söyledi. Şu sıralar alışılmışın üstünde seyreden enflasyon oranlarını geçici bir olgu olarak gören AMB, gevşek para politikalarından geri dönmesi için artan baskıyla karşı karşıya kalmıştı. AMB yetkilisi Schnabel, "Kasım ayında enflasyonda zirveye ulaşıldığını ve enflasyonun önümüzdeki yıl aşamalı olarak yeniden gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi. AMB, üye ülkeler için yüzde 2'lik enflasyon hedefi koymuştu.

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