  • BIST 2.527,15
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3774
  • Euro 17.5882
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASusuzluğunuzu meyve suyu ile gidermeyin!

Almanya'da 48 yılın enflasyon rekoru

» »
Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle mayısta yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Almanya'da 48 yılın enflasyon rekoru

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,9’a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaştı.

Enflasyona ilişkin beklenti, mayısta yüzde 7,6’ya yükselmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 yükseldi.

Destatis açıklamasında, rekor enflasyonun, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, “Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu.” denildi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 38,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 11,1 ve hizmetlerde yüzde 2,9 oldu.

AB uyumlu TÜFE de mayısta aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 8,7 yükseldi.

Son dönemde özellikle enerji ürünleri başta olmak üzere tedarik dar boğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekerken, satın alma gücü kaybı Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve politikacıları baskı altında tutuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransız Bakan, Liverpool taraftarını suçladı30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:46
  • Yunanistan’dan Türkiye hamlesi: Sınırdaki duvar uzatılıyor30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:16
  • Avusturya: Putin olumlu sinyaller verdi28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:54
  • Yunan basını yazdı: Rusya, Erdoğan’ı takip etti27 Mayıs 2022 Cuma 22:53
  • Almanya’ya Suriyelileri kaçıran Türk çete yakalandı27 Mayıs 2022 Cuma 20:51
  • Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi27 Mayıs 2022 Cuma 19:16
  • Dünyanın en tehlikeli şehirleri27 Mayıs 2022 Cuma 10:07
  • İsveç'ten Afgan, Iraklı ve Suriyeli erkek mültecilerin kışkırtılmasını önlemek için önlem27 Mayıs 2022 Cuma 10:05
  • Avusturya enerji krizi nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin işi tehdit altında.27 Mayıs 2022 Cuma 09:04
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi26 Mayıs 2022 Perşembe 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti