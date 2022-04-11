  • BIST 2.436,11
  • Altın 923.585
  • Dolar 14.6417
  • Euro 15.9687
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Almanya'da 5 şirketten 4'ü riskler nedeniyle fiyat artıracak

» »
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Avrupa ekonomisine olumsuz etkileri artarak devam ediyor.
Almanya'da 5 şirketten 4'ü riskler nedeniyle fiyat artıracak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Avrupa ekonomisine olumsuz etkileri artarak devam ediyor. Avrupa'nın ekonomik lokomotifi Almanya'da, küçük ve orta ölçekli 5 şirketten 4'ünün riskler nedeniyle fiyat artırımına gitmesi bekleniyor.

En yüksek artış elektronik ve gıda sektöründe yaşanacak.

Otomotiv ve kimya endüstrisi de artışlardan payını alacak. 5 şirketten 4'ü fiyat artışına gidecek.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye olumsuz etkileri artarak devam edecek.

Veriler, Almanya'nın en büyük ikinci bankası DZ Bank tarafından yapılan araştırmaya dayanıyor.

Araştırmaya binden fazla şirketin genel müdürü veya üst düzey yöneticisi katıldı.

Şirketler, fiyat artırma kararlarında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları ve tedarik sıkıntısının etkili olduğunu belirttiler.

Enflasyon daha da yükselecek

Uzmanlara göre pek çok sektörde artan fiyatlar ve yeni artış beklentileri nedeniyle ülkedeki enflasyon daha da yükselecek.

Almanya'da enflasyonun iki haneye yükselmesi de gündemde.

Savaşın Ukrayna ekonomisinde ise yarıya yarıya daralmaya yol açması öngörülüyor.

Dünya Bankası'na göre Ukrayna'ya acil olarak yüklü miktarda yardım yapılması gerekiyor 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nehammer Moskova'ya gidiyor11 Nisan 2022 Pazartesi 10:39
  • Eski turizm bakanı Elena Undrea, sınırda tutuklandı10 Nisan 2022 Pazar 20:45
  • Fransa’da oy verme işlemi başladı10 Nisan 2022 Pazar 11:57
  • 2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı09 Nisan 2022 Cumartesi 11:13
  • Fransa’da iki cami, cemaati ağırlamaya elverişli olmadığı ileri sürülerek kapatıldı08 Nisan 2022 Cuma 19:14
  • Ukrayna: İki Rus roketi tren istasyonunu vurdu08 Nisan 2022 Cuma 13:21
  • Borodyanka'daki yıkımın fotoğrafları08 Nisan 2022 Cuma 11:59
  • İsveçli Büyükelçi Borgstam’dan Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik açıklama08 Nisan 2022 Cuma 11:34
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Savaşın biteceği tarihi söylediler08 Nisan 2022 Cuma 11:15
  • Avrupa'da esrarın yasallaşması tartışması sürüyor08 Nisan 2022 Cuma 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti