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Almanya'da 6 kentte bomba alarmı, belediye binaları boşaltıldı

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Almanya'nın 6 kentinde belediye binaları bomba ihbarı üzerine boşaltıldı, binaların bulunduğu caddeler trafiğe kapatılırken, toplu ulaşım güzergahları değiştirildi.
Almanya'da 6 kentte bomba alarmı, belediye binaları boşaltıldı

Almanya'daki Augsburg, Göttingen, Kaiserslautern, Chemnitz, Neunkirchen ve Rendsburg kentlerindeki belediye binaları bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Binaların bulunduğu caddeler kapatılırken, toplu ulaşım araçlarının da bu bölgelerden uzak tutulduğu bildirildi.

Almanya'daki 6 kentin belediye binalarına e-posta yoluyla kimliği belirsiz kişilerce bomba ihbarında bulunulduğu öğrenildi. İhbarın ardından belediye binaları boşaltılırken polis binalarda arama yapıyor.

Göttingen belediye binasındaki aramanın sona erdiği, binada herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı bildirildi.

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