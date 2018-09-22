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Almanya'da 7 bin eşcinsel çift evlendi

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Berlin'de evlenen her dört çiftten biri eşcinsel. Almanya’da eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin veren yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Şimdiye kadar 7 binden fazla çift evlendi.
Almanya'da 7 bin eşcinsel çift evlendi

Almanya'da 1 Ekim 2017 tarihinde eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi. Evanjelik Basın Servisi'nin (epd) resmi makamlardan aldığı bilgilere göre şimdiye kadar Almanya'da evlenen eşcinsel çiftlerin sayısı 7 bini geçti. Başkent Berlin'in Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg ve Charlottenburg-Wilmersdorf ilçelerinde 1100'den fazla evlilik kayıt altına alındı. Berlin eşcinsel çiftlerin yaptığı evlilikler bakımından birinci sırada.

Köln'de 1056, Hamburg'da 900, Münih'te 830 eşcinsel evlilik kayıtlara geçti. Almanya'daki kentler arasında en düşük sayı ise 29 ile Schwerin'de kaydedildi. Araştırmada tüm eyaletlerin başkentleri ile Leipzig, Nürnberg, Freiburg, Braunschweig gibi bazı seçilmiş büyük kentlerde yapıldı.

Almanya'da eşcinsel çiftler daha önce resmi olarak kendilerine evli çiftlerle aynı hakları tanıyan "hayat ortaklığı” statüsünü elde edebiliyorlardı. Almanya'da 1 Ekim tarihinde "herkes için evlilik” yasası yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra birçok eşcinsel çift evlendi.

Berlin'de evlenen her dört çiftten biri eşcinsel

Araştırmaya göre çoğunlukla zaten "hayat ortaklığı” statüsünde bulunan çiftlerin evlendiği görülüyor. Evliliklerin üçte ikisinde bu durumun geçerli olduğu belirtiliyor. Toplamda lezbiyen çiftlerle gay çiftlerin hemen hemen eşit dağıldığı kaydedilirken, bölgesel olarak bu durum farklılık gösteriyor. Berlin ve Hamburg'da gay çiftlerin yaptıkları evlilikler, Dresden ve Bremen'de ise lezbiyen çiftlerin yaptığı evlilikler daha yüksek olarak kaydedildi.

Eşcinsel evlilikler yapılan evliliklerin toplamı içinde de önemli bir paya sahip. Berlin'de her dört evlilikten birinin bir eşcinsel çift tarafından yapıldığı kaydediliyor. Bavyera'nın beş büyük kentinde ise her dokuz evlilikten biri eşcinsel çiftler tarafından yapıldı. Eşcinsel çiftler tarafından evlat edinilen çocuklarla ilgili olaraksa ilgili resmi makamlar henüz kesin bir sayı veremiyor.

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