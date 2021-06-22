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Almanya’da Apple hakkında soruşturma açıldı

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Apple'ın iOS 14.5 işletim sistemindeki kullanıcı takibinin kısıtlamasıyla ilgi şikayetlerden sonra ABD’li şirketin pazar hakimiyetinde durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldı
Almanya’da Apple hakkında soruşturma açıldı

Federal Kartel Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Apple'ın iOS 14.5 işletim sistemindeki kullanıcı takibinin kısıtlamasıyla ilgi şikayetlerden sonra ABD’li şirketin pazar hakimiyetinde durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Apple'ın yerleşik uygulamaları ve uygulama içi satın alma sistemine ilişkin diğer şikayetlerin de incelemeye tabi tutulacağı belirtilen açıklamada, 28 Ocak’ta Facebook, 18 Mayıs’ta Amazon ve 25 Mayıs’ta Google hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldığı da hatırlatıldı.

Bu arada, Ocak 2021’de Almanya’da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi’ne daha fazla yetki verilmişti.

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