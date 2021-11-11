Almanya’da artan Covid vakaları Noel pazarlarını tehdit ediyor

Almanya’da corona virüsü pandemisi, nedeniyle Noel pazarları bir süredir sekteye uğrarken piyasaların umudu geçen yıl 27 Aralık’ta başlayan aşı kampanyası olmuştu. Ancak ülkenin sadece yüzde 67’sinin tam aşılı olması ve delta varyantının yayılması bu umutları suya düşürdü.

Çarşamba günü Almanya, üst üste üçüncü gün rekor sayıda vaka kaydetti. Vaka sayısının önümüzdeki 10 gün içinde 100.000’e ulaşacağı tahmin edilirken, günlük ölü sayısı da 236 olarak kaydedildi. Ayrıca hastane yetkilileri yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğu konusunda da uyardı.

Berlin’deki Charité Hastanesi, artan Covid-19 hastası için yatak boşaltmak amacıyla acil olmayan tüm operasyonları iptal ettiğini duyurdu. Noel’de on binlerce Alman’ın seyahat etmesi beklenirken, tatil döneminde vaka sayılarının daha da artmasından korkuluyor.

DAHA SIKI ÖNLEMLER ALINIYOR

Noel pazarlarının gerçekleşmesi için de organizatörler, bazı durumlarda mekanların çevresine çitler koymak ve aşı kartı gibi daha sıkı kontroller duyurdular. Pazar tezgahları aralarında daha fazla mesafe olacak şekilde sıralanacak ve izin verilen sayılarla sınırlandırılacak. Organizatörler ve sağlık yetkilileri, ziyaretçilerin sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları için de çağrılar yayınladılar.

Ancak şimdi güneyde Bavyera’dan doğuda Saksonya ve Thüringen’e kadar olan bölgeden yetkililer, artan enfeksiyon oranının onlar için devam etmenin sorumsuzca olacağını söyleyerek planlanan birçok pazarın iptal edildiğini duyurmaya başladılar.

Berlin’deki Charlottenburg Sarayı pazarı, maske takmayı zorunlu tutmanın yanı sıra alkol yasağının da etkinliğin düzenlenmesini imkansız hale getirdiği belirtilerek iptal edildi.

UZMANLAR UYARIYOR

24 Kasım’da açılacak olan Dresden’deki Augustustmarkt başkanı Holger Zastrow, pazarın devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Alman medyasına verdiği demeçte, “500 metre uzunluğundaki pazarımız Almanya’daki en uzun gezinti yoluna sahip ve açacağız. İster test ister aşı pasaportu olsun, kontrol yapılmasına gerek yok” dedi.

Pandemi boyunca ülkede sık sık görüşleri alınan Alman virolog Christian Drosten, salı günü yaptığı podcast’inde, Almanya’nın kontrol edilmesi zor olacak ve on binlerce kişiye neden olacak bir tırmanışla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Yetkililerin, temas kısıtlamaları da dahil olmak üzere daha sıkı önlemler almamaları halinde ölümlerin artacağını belirtti:

“Enfeksiyon aktivitesini tekrar kontrol edebilmemiz gerekiyor ve test bunun için yeterli değil. Testler, dalgayı kırmak için bir acil durum freni olarak görülüyor, ancak bunu yapmaları mümkün değil.”

Drosten, pandemiyi sona erdirmenin en etkili yolunun, gerçekçi olmayan bir ihtimal olduğunu kabul etmesine rağmen, tüm nüfusun üç aşı aşısı olması olduğunu söyledi.