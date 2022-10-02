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Almanya’da artan fiyatlar sonrası halk sokağa indi

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Almanya'da yüksek enflasyon, artan fiyatlar ve hayat pahalılığını protesto için Köln kentinde miting ve yürüyüş düzenlendi.
Almanya’da artan fiyatlar sonrası halk sokağa indi

Köln şehir merkezinde bir araya gelen yüzlerce protestocu, “Yeter artık: Fiyatlar düşmek zorunda” temasıyla önce protesto gösterisi düzenleyip konuşmalar yaptı, daha sonra sloganlar atarak tarihi Köln Katedrali’ne yürüdü.

Artan enflasyon, yükselen fiyatlar ve aşırı artış gösteren enerji fiyatlarının protesto edildiği gösteride, yetkililerden bu gidişata “dur” deyip önlem almaları istendi.

ZAMLARIN GERİ ALINMASI İSTENDİ

Sadece Köln’de on binlerce kişinin fiyat artışları nedeniyle yoksulluğa sürüklendiğinin vurgulandığı konuşmalarda, artan fiyatlar nedeniyle birçok kişinin gaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyeceği, enerji şirketleri başta olmak üzere birçok fırsatçının da bu durumdan faydalanıp karlarına kar kattığı ifade edildi.

Göstericiler, gaz fiyatlarına yapılan zamların geri alınması, kira artışlarında üst limit belirlenmesi, emekli maaşları ile sosyal yardımların artırılması ve 9 avroluk ucuz ulaşım biletlerinin tekrar uygulamaya konulmasını istedi.

Yürüyüş güzergahlarında yollar trafiğe kapatılırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. 

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