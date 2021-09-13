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Almanya’da "Aşı haftası" başladı

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Almanya’da düşen aşılama hızını artırmak için bir hafta boyunca alışveriş merkezleri, kütüphane veya ibadethane gibi toplu bulunulan yerlerde aşılama kampanyaları düzenlenecek.
Almanya’da "Aşı haftası" başladı

Almanya'da koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında bugünden itibaren bir hafta boyunca insanların toplu olarak bulundukları alışveriş merkezleri, ibadethane, kütüphane, tramvay durakları, stadyum gibi alanlarda aşılama kampanyaları düzenlenecek. "Burada aşı yapılır" sloganıyla ülke genelinde 19 Eylül'e kadar sürecek kampanyanın amacı, düşen aşılama sayılarını yeniden artırmak. Bu bağlamda, aşı yaptırmamış olanlar, kurulacak geçici aşı merkezlerinde randevu almadan ve ücret ödemeden koronavirüse karşı aşılanabilecek.

Kendisi de hekim olan Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun katıldığı bir televizyon programında aşılama kampanyaları ile ilgili bilgi verirken, etkinliklerin kısa süreli olmayacağını belirtti ve "Bu (kampanya) aşı haftası ile sınırlı olmayacak, önümüzdeki haftalarda da devam edecek" dedi.

Eylem haftası kapsamında vatandaşlara doğrudan ulaştırılan aşılama teklifleri ile kışın yaşanması muhtemel dördüncü dalganın önüne geçilebileceğini belirten Braun, "Eğer bir şey yapmazsak, o zaman (dördüncü dalga) kesinlikle gelecek" diye konuştu.

Belediyeler Birliği'nden sosyal medya çağrısı

Öte yandan Belediyeler Birliği aşılama hızının artırılabilmesi için sosyal medyanın aşılama kampanyalarına daha fazla dahil edilmesi gerektiğini açıkladı. Birliğin genel müdürü Gerd Landsberg, "Sanat, kültür ve spor camiasından ünlüler açıkça aşılanma çağrısı yaptığında her zaman etkili olur" diye konuştu. Landsberg, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Nasıl gönüllü (kitap) okuma elçilerimiz varsa gönüllü aşı elçilerimiz de olmalı" ifadelerini kullanarak, "Şu anda devam eden kampanya sürdürülebilir bir şekilde yürütülmelidir, yani önümüzdeki aylarda da. Aksi takdirde dördüncü dalgaya karşı mücadeleyi kaybedeceğiz" hatırlatmasında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Pazar günü yaptığı açıklamada vatandaşları aşı imkanından yararlanmaya çağırdı. Merkel, "Aşılanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hiç bu kadar hızlı olmamıştı" dedi.

Şu anda Almanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 62'si koronavirüse karşı tamamen aşılandı. Ancak aşılama son zamanlarda yavaş ilerliyor. Uzmanlara göre, dördüncü dalgayı önlemek için halkın en az yüzde 75'inin tam olarak aşılanmış olması gerekiyor.

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