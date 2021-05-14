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Almanya'da aşı rekoru: Bir günde 1,35 milyon kişiye aşı yapıldı

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Sağlık Bakanı Spahn, Almanya'da bir gün içinde 1 milyon 350 bin kişiye aşı yapılarak, yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Ülkede vaka sayılarında da düşüş kaydedildi.
Almanya'da aşı rekoru: Bir günde 1,35 milyon kişiye aşı yapıldı

Almanya'da koronavirüse karşı yapılan aşılarda yeni bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanı Jens Spahn Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sadece Çarşamba günü ülkede 1 milyon 350 bin kişiye aşı yapıldığını duyurdu.

"İleriye doğru büyük bir adım: Çarşamba günü 1,35 milyon aşı ile Almanya'da yeni bir günlük rekor kırıldı. Böylelikle Çarşamba ve Perşembe günlerinde Almanların yüzde 2'sine aşı yapıldı" ifadelerini kullanan Bakan Spahn, Almanya'da yaşayanların yüzde 35,9'una en az bir doz, yüzde 10,6'sının ise aşılarının tamamlandığını belirtti. Buna göre, Almanya'da yaşayanların 29 milyon 800 bini en az bir doz, 8 milyon 800 bini ise iki doz aşı oldu.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre, Almanya'da dini tatil olan Perşembe günü ise 408 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Almanya'da koronavirüse karşı aşı kampanyası geçen yılın sonunda başlamış ve aşıda yaş ile meslek grubuna göre öncelikler belirlenmişti. Öncelikle 80 yaş üzerindekiler ile bakım evlerinde çalışanlar ve sağlık personeline aşı yapılmıştı. Sağlık Bakanı Spahn geçen hafta ise aşıda öncelik sırasının kaldırılacağını açıklamıştı.

Aşı olanlar arasında Covid-19'a yakalananlar

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, aşı olanlar arasında Covid-19'a yakalananlara ilişkin açıklama yaptı. Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Robert Koch Enstitüsü verilerine göre aşı olan 36 milyon kişiden 57 bin 146'sında Covid-19 vakası tespit edildiğini belirtti. Bu sayının aşı olanların yüzde 0,016'sına tekabül ettiği belirtildi.

Covid-19'a yakalanan kişilerden 44 bin 59'unun bir doz, 13 bin 87'sinin ise iki doz aşı aldığı kaydedildi. Bir doz aşı sonrasında hastalığa yakalananların yüzde 10'unun hastanede tedavi edildiği ve yüzde 4,6'sının ise hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İki doz aşı sonrasında virüs tespit edilen kişilerden bin 659'unun hastanede tedavi gördüğü, 662'sinin ise yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ancak, hastalığın ikinci doz aşıdan 15 gün sonra mı ortaya çıktığı konusunda yeterince bilgi olmadığı vurgulandı.

Vaka sayıları düşüyor

Aşı kampanyasının hızla ilerlediği, kısıtlamaların sürdüğü Almanya'da vaka sayıları da düşüyor. Salgınla mücadelede yetkili kuruluş Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede 100 bin kişide yedi gün içinde görülen vaka sayısı 20 Mart'tan bu yana ilk kez 100'ün altına düşerek, 96,5 olarak kaydedildi. Almanya'da son bir gün içinde tespit edilen yeni vaka sayısı da 11 bin 336 oldu. Bunun, bir hafta önce Cuma gününe kıyasla 7 bin 149 az olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, bu gidişata rağmen temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Temmuz ve Ağustos aylarında durumun nasıl olacağı konusunda gelecek altı hafta belirleyici olacak" dedi.

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