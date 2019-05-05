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Almanya’da aşı yaptırmayan çocuk okula gidemeyecek, aileye de para cezası

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın hazırladığı yeni yasa tasarısı uyarınca Almanya’da kızamık aşısı olmayan çocuklar anaokullarına gidemeyecek.
Almanya’da aşı yaptırmayan çocuk okula gidemeyecek, aileye de para cezası

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın hazırladığı yeni yasa tasarısı uyarınca Almanya’da kızamık aşısı olmayan çocuklar anaokullarına gidemeyecek. Kızamık aşısı olmadığı anlaşılan okul çocuklarının ailelerineyse 2 bin 500 avroya varan para cezaları kesilebilecek.

DW Türkçe’nin haberine göre Spahn’ın hazırladığı tasarı, anaokul ve okullarda 1 Mart 2020’den itibaren yürürlükte olacak. Yasayla ayrıca öğretmen ve sağlık personelinin aşılanması da öngörülüyor.

Almanya’da halihazırda kızamık aşısı olan çocukların oranı yüzde 93 düzeyinde.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) bu yılın nisan ayında açıkladığı rapora göre, dünya çapında görülen kızamık vakaları bir önceki yıla oranla yüzde 300 arttı. UNICEF, dünya çapında görülen kızamık salgınlarının nedeni olarak geçen sekiz yılda her yıl yaklaşık 20 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmamasını gösteriyor.

CHP’nin teklifi

Son olarak, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, aşı yaptırmanın zorunlu olmasıyla ilgili yasa tekliflerinin Meclis’te gündeme alınıp yasalaştırılmasını istemişti.Son verilere göre, 2016’da Türkiye’de 11 bin olan aşıyı reddeden aile sayısı 2017’de 23 bine yükselmişti. 2018 ve 2019’a dair henüz bir veri açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı, çocuk yaş grubunda, aşı ile önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan yılda yaklaşık 14 bin ölüm yaşanabileceğini belirtiyor. Çocuklarına aşı yaptırmayanlar aşıların otizm ve Alzheimer gibi hastalıklara neden olduğunu ileri sürerken, araştırmalar bunu reddediyor.

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