  • BIST 9724.5
  • Altın 2968.283
  • Dolar 35.1895
  • Euro 36.7272
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Almanya’da aşırı sağcı AfD, AB’den ayrılmayı vadediyor: ‘Dexit’

» »
Almanya’da anketlerde ikinci sırada görünen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ve Avro Bölgesi’nden ayrılmasını öneriyor.
Almanya’da aşırı sağcı AfD, AB’den ayrılmayı vadediyor: ‘Dexit’

Aşırı sağcı AfD, iktidara geldiği takdirde Almanya’yı AB’den ve Avro Bölgesi’nden çıkarmanın önünü açmayı vadediyor.

DW Türkçe‘nin haberine göre AfD’nin 23 Şubat erken seçimleri için hazırladığı ve üyelerine gönderdiği taslak seçim programında bu vaat bulunuyor.

Son yıllarda yükselen ve seçim anketlerinde ikinci sırada olan AfD, önümüzdeki ay parti kongresinde bu taslak programı onaylamayı hedefliyor.

Göç karşıtı AfD, AB’den ayrılma hedefini hazirandaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce de gündeme taşımıştı.

Bu vaadini Almanya erken seçimleri için yineleyen AfD, ‘Almanya’nın AB’den ayrılmasını ve yeni bir Avrupa topluluğu kurulmasını gerekli görüyoruz’ görüşünü savunuyor ve bunun için de referandum düzenlenmesi gerektiğini söylüyor.

AfD yayınladığı programda ‘Avro sistemi çöküyor’ alt başlığı altında Almanya’nın Avro Bölgesi’nden ayrılmasını, para birimi olarak Alman Markı’nın yeniden yürürlüğe sokulmasını istiyor.

AfD’liler, Almanya’nın AB’den ayrılmasını Britanya’nın AB’den ayrılması süreci ‘Brexit’ten esinlenerek ‘Dexit’ olarak adlandırıyor.

 

Ancak bu vaadin gerçekleşmesi yakın zamanda güç görünüyor. Çünkü AfD’nin seçimlerde hükümeti tek başına kurabilecek bir oy alması düşük bir ihtimal. Öte yandan Almanya’da diğer partiler de aşırı sağcılarla koalisyon hükümeti kurmayacaklarını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının ardından Gürcistan'da protestolar sürüyor02 Aralık 2024 Pazartesi 10:46
  • Ukrayna ordusundan on binlerce asker firar etti02 Aralık 2024 Pazartesi 10:41
  • Romanya genel seçimleri: İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin zaferi neredeyse kesinleşti02 Aralık 2024 Pazartesi 10:40
  • İzlanda'da seçimleri merkez sol parti kazandı ancak hükümet için koalisyona ihtiyaç duyacak01 Aralık 2024 Pazar 21:39
  • Kıbrıs gıda israfında AB'de birinci sırada24 Kasım 2024 Pazar 11:55
  • Kiev, Rusya'nın ilk kez Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze fırlattığını iddia etti21 Kasım 2024 Perşembe 14:17
  • Kiev'deki bazı büyükelçilikler 'saldırı ihtimaline karşı' kapatıldı20 Kasım 2024 Çarşamba 16:50
  • Ukrayna ilk kez Rusya topraklarına ABD'nin verdiği uzun menzilli füzeler fırlattı20 Kasım 2024 Çarşamba 09:57
  • İspanya'da kara para aklamayla mücadele başkanının evinde 20 milyon euro bulundu16 Kasım 2024 Cumartesi 21:30
  • AB, Avrupa’daki 4 UWC okulu için 18 öğrenciye burs verecek11 Kasım 2024 Pazartesi 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti