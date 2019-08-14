Almanya'da aylarca 'polis' olarak görev yapan Ömer K. yakalandı: Görevimi gerçekten sevgiyle yaptım

Berlin’de 4 bin Euro’ya satın aldığı polis üniformasıyla aylarca kendisini polis olarak tanıtıp sokaklarda asayiş sağlayan, hatta gerçek polislerle birlikte şüphelileri yakalayan 22 yaşındaki Lara isimli kadın sahte polis, Ömer K. isimli Türk asıllı vatandaş çıktı.

Almanya'da Türklerin yoğun olduğu Wedding seminde devriye gezen dikkatli iki polis, kışlık üniformayla dolaşan meslektaşlarını görünce şüphelendiler. Önce konuşup sohbet ettiler. Hareketlerinden ve tutumundan şüphelenince polis kimliğini sordular. Kimliği çıkmayınca üzerini arayan polisler cebinden bir miktar uyuşturucu çıkan Lara’yı gözaltına aldılar.

AYNI SUÇTAN DAHA ÖNCE DE HAPİS YATMIŞ

Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre, karakolda gerçek isminin Ömer K. olduğu öğrenilen süphelinin suç doyasının kabarık olduğu da ortaya çıktı. 17 yaşındayken adam yaralama ve cinsel saldırıdan üç yıl, üç ay hapis cezası alan Ömer K. hapisten çıkınca sahte polis olarak sokaklarda dolaştı. Bild gazetesinin haberine göre yakalanıp tekrar hapis cezasına çarptırıldı. 14 ay hapis yatan Ömer K. geçen martta serbest kaldı. Uslanmamayıp, yeniden polis olarak sokaklarda dolaşan Ömer K.ya yine cezaevi yolu göründü.

'YOLCULAR BENİ ALKIŞLADI'

Bild gazetesine konuşan Ömer K. aylarca neler yaptığını şu sözlerle anlattı:

"Ceza yasalarını ezberledim. Sokakta görev yaparken gerçek polislerle sık sık karşılaştım. Son birkaç aydır hemen hemen her gün sokakta üniformayla görev yaptım. İçimden gelen bir şey. Bir keresinde gece otobüsünde bir kişiyi otobüsten indirdim. Çünkü bir kadın yolcunun arkasında oturmuş ve mastürbasyon yapıyordu. Tüm yolcular beni alkışladı. Gerçekten sevgiyle görevimi yaptım."

Hormon tedavisi gören Ömer K. ileride kozmetikçi olmak istediğini de belirtti.