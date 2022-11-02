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Almanya'da Batı Nil Virüsü vakaları ikiye katlandı

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Almanya'da Batı Nil Virüsü vakalarının geçen yıldan bu yana 2 kat arttığı açıklandı.
Almanya'da Batı Nil Virüsü vakaları ikiye katlandı

Der Spiegel dergisi, Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) dayandırdığı haberinde, ülkede Batı Nil Virüsü'ne yakalanan kişi sayısının 2021'e oranla 2 kat arttığını duyurdu.

RKI rakamlarına göre, ağustos sonu itibarıyla kaydedilen vaka sayısı 10'a çıktı. Bunlardan en az 8'i Almanya içinde virüse yakalandı.

Vakaların en az 4 eyalette görüldüğü bilgisi paylaşıldı. 

Ülkede 2020 yılında toplam 30 vaka görülmüştü.

Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır?

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Batı Nil Virüsü vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

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