Almanya’da beklenen yasa onaylandı

Almanya’da günlerdir beklenen eşcinsel evliliğe izin veren yasa Alman Parlamentosu’nda bugün oylandı. Almanya’da eşcinsel çiftlerin evlenebilmelerini öngören yasal düzenleme bugün meclisten geçti. Muhafazakâr kanadın karşı çıktığı uygulama parlamentoda kabul edildi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in muhafazakar kanadın üyelerine, “Vicdanınızı dinleyin partinizin size dayattıklarını değil” demesinden sonra oylamaya gidilmişti. Parlamento başkanı Norbert Lammert, 393 vekilin tasarıya onay verdiğini, 226 vekilin karşı çıktığını ve 4 üyenin çekimser olduğunu açıkladı.
Merkel oylamadan sonra, “Benim oyum kişisel. Bence evlilik bir erkekle kadın arasında olmalıdır. İşte bu sebeple tasarıya hayır oyu verdim. Fakat eşcinsel evliliğin topluma barış getirmesini diliyorum” ifadesini kullandı.
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