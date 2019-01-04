Almanya'da bilgisayar korsanlığı: Cumhurbaşkanı Steinmeier dahil birçok siyasetçinin kimlik bilgileri çalındı

Kimlik bilgileri çalınanlar arasında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de var.

Bild gazetesi ise Başbakan Angela Merkel'in kimlik bilgilerinin de çalındığını yazdı.

Alman basınına göre korsanlar, elde ettikleri bilgileri Twitter'daki bir hesap üzerinden yayımladı. Veri setleri halinde yayımlanan söz konusu bilgiler, partilere, kurumlara ve bazı durumlarda da şahıslara göre tanzim edilmiş şekilde paylaşıldı.

Yayımlanan bilgiler arasında, kredi kartı numaraları, cep telefonları, ev adresleri ve kimlik fotokopilerinin yanı sıra e-postalar ve sohbetler de yer alıyor. Bilgileri paylaşılan isimler arasında siyasetçilerin çoğunlukta olduğu görülürken, ayrıca gazeteciler, müzik grupları ve bazı ünlüler de bulunuyor.

Yapılan ilk incelemeler, siyasetçilere ait bilgilerin Almanya Parlamentosu Bundestag'ın sisteminden alınmış olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak Alman güvenlik teşkilatı BSI, devlet kurumlarına ait sistemlerin siber saldırıdan etkilenmediğini söyledi.

Bilgilerin çalınmasına neden olan saldırının Ekim 2018'e kadar sürdüğü tespit edildi ancak ne zaman başladığı henüz bilinmiyor. Bilgisayar korsanlarının kimlikleri ve amaçlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

En fazla etkilenen Merkel'in partisi

Sol eğilimli Linke Partisi'nden bir sözcü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, olaydan kendi üyelerinin de etkilendiğini doğruladı.

Sözcü, Linke'nin Almanya Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag grubunun başkanı Dietmar Bartsch'ın da bilgileri yayımlanan siyasetçiler arasında bulunduğunu belirtti.

Saldırıdan en çok etkilenen partiler Hıristiyan Demokrat Birliği'ni oluşturan CDU ve CSU olurken, aşırı sağcı AfD veya üyelerine dair herhangi bir bilginin paylaşılmadığı görüldü.

CDU ve CSU'nun Avrupa Parlamentosu ve Alman parlamentosu üyeleri de dahil 405 mensubunun bilgileri çalındı.

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 294, Yeşiller'den 105, Linke'den en az 82 ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) 28 kişinin bilgileri sızdı.

Sızıntıdan en çok etkilenen siyasetçi ise Yeşiller Partisi'nin lideri Robert Habeck oldu. Korsanlar, Habeck'in ailesiyle birlikte yaptığı dijital yazışmaların çok büyük bir bölümünü paylaştı.

Hakkında en fazla bilgi paylaşılan isim ise önde gelen televizyon sunucusu ve komedyenlerden Christian Ehring oldu. Ehring'e ait içinde özel fotoğraflarının da olduğu 3,4 GB'lik bilgi paylaşımı yapıldı.