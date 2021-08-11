Almanya'da binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su

Almanya'da bir hemşirenin binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte etmiş olabileceği ortaya çıktı. Hemşirenin aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Friesland bölgesinde bir hemşirenin binlerce kişiye korona aşısı yerine tuzlu su solüsyonu enjekte ettiği şüphesi üzerine binlerce kişi yeniden aşı olmak üzere başvuruda bulundu. Aşağı Saksonya Sağlık Bakanlığı 2 binden fazla kişinin tekrar aşı olmak üzere başvurduğunu açıkladı.

Nisan ayında ortaya çıkan olayın soruşturması devam ederken, polis dün yaptığı açıklamada, olaydan etkilenen insan sayısının ilk etapta tahmin edilenden daha fazla olduğunu, binlerce kişinin Covid-19'a karşı aşılanmamış olabileceğini bildirdi. Etkilenenlerin sayısının 8 bin 500 civarında olabileceği tahmin ediliyor.

Kasıt şüphesi

Aşağı Saksonya Koronavirüs Kriz Masası Başkanı Heiger Scholz, söz konusu hemşirenin sadece dikkatsizlik sonucu değil aşı karşıtı olarak tuzlu su enjekte etmiş olabileceğine dair işaretler bulunduğunu belirtti.

Friesland Kaymakamı Sven Ambrosy de, polis soruşturmasından elde edilen bilgilere göre, Mart ve Nisan aylarında 9 bin 673 kişiye BioNTech/Pfizer, Moderna veya Astrazeneca aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte edilmiş olabileceğini ifade etti. Bölge nüfusunun bu olaydan etkilenmiş olabilecek yüzde 8,7'lik kesiminin yeniden aşılanması gerektiği belirtiliyor. Bu kesimin içerisinde yaşı 70’in üzerinde olan ve öncelikli olarak aşılanması gereken kişiler de bulunuyor.

Aşı merkezinde çalışan hemşire, Nisan ayında çalışırken altı aşı tüpünü düşürdükten sonra olayın üzerini kapatmak için aşı yerine tuzlu su çözeltisi kullandığını söylemişti. Olay ortaya çıktıktan sonra da işine son verilmiş ve adam yaralama şüphesi ile savcılık ve polis tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın sürdüğü olayda, aşı yerine tuzlu su enjekte edilmesinin bir defalık olmayabileceği tahmin ediliyor.

Wilhelmshaven/Friesland Emniyet Müdür Yardımcısı Peter Beer, tanıkların ifadelerine göre hemşirenin bunu bir kereye mahsus olarak yapmadığına dair "somut işaretler" bulunduğunu belirtti.

Aşı karşıtı paylaşımlar

Şimdiye kadar bunun bir dikkatsizliği örtbas etme çabası olduğunundan yola çıkan polis, olayın arkasında siyasi nedenler bulunabileceği yönündeki spekülasyonları ise reddediyordu. Ancak Beer, basın toplantısında eski hemşirenin 21 Nisan'dan önce sosyal medya hesaplarında hükümetin korona önlemlerini eleştiren paylaşımlar yaptığı yönünde Spiegel'de yer alan haberi teyit etti. Beer, şüphelinin bir sohbet odasında koronavirüse şüpheyle yaklaşan paylaşımlar yaptığını da sözlerine ekledi.

İddialar karşısında sessiz kalan eski hemşire ise avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamada,

21 Nisan'daki olayın "bir kereye mapsus" olduğunu vurgularken, olayın arkasında siyasi bir neden olduğu yönündeki iddiaları ise reddetti.

Aşağı Saksonya Korona Kriz Masası Başkanı Scholz, yürütülen soruşturmanın hemşirenin "ilk ifadelerinin büyük olasılıkla doğru olmadığını" gösterdiğini açıkladı. "Hemşirenin aşı karşıtı biri olarak aşı yerine tuzlu su kullandığına dair açık bulgular var. Bir aşı merkezine sızıp, aşıdan koruma bekleyen insanları aldatmak haince bir davranış" şeklinde konuştu.