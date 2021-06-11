  • BIST 1.461
  • Altın 504,781
  • Dolar 8,3615
  • Euro 10,1173
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Almanya’da BioNTech kararı: Belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara uygulanabilir

» »
Almanya’da, BioNTech-Pfizer’in COVID-19 karşı geliştirdiği aşının belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara uygulanması tavsiye edildi.
Almanya’da BioNTech kararı: Belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara uygulanabilir

Almanya’da, BioNTech-Pfizer’in COVID-19 karşı geliştirdiği aşının belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara uygulanması tavsiye edildi.

Almanya’da Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), COVID-19’u ağır geçirme olasılığından dolayı belirli hastalıkları olan gençlerin ve çocukların BioNTech-Pfizer aşısı olmasını tavsiye etti.

Herhangi bir hastalığı olmayan 12-17 yaşındaki çocuk ve gençlerde şu an için aşının uygulanmasının genel olarak önerilmediği vurgulanan açıklamada, ancak doktor tavsiyesi sonrasında çocuğun ve ebeveynin isteğiyle aşının bu gruba da uygulanabileceğinin altı çizildi.

Diyabet, obezite…

Açıklamada, söz konusu belirli hastalıklar arasında obezite, çeşitli kalp hastalıkları, kronik akciğer ve kronik böbrek rahatsızlıkları, Down sendromu ve diyabet sayıldı.

STIKO Başkanı Thomas Mertens, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada bu kararı verirken faydaları ve olası riskleri tartmak gerektiğini belirterek, 12-17 yaşındakilerin COVID-19 ile ciddi şekilde hastalanma riskinin düşük olduğunu belirtti.

EMA onayladı

Mertens, Almanya’da bu yaş grubunda sadece 2 ölüm vakası meydana geldiği bilgisini paylaşarak her iki kişide ciddi ön hastalığın bulunduğunu aktardı.

Avrupa Birliği’nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mayıs sonunda BioNTech-Pfizer aşının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onaylamıştı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karpal tünel sendromuyla ilgili makaleden evlenme teklifi çıktı11 Haziran 2021 Cuma 13:32
  • Mutasyonlu virüs hamilelerde ölümü artırdı11 Haziran 2021 Cuma 13:02
  • Türk Tabipleri Birliği rapor yayınladı: Aşı için güven duygusu oluşturulmalı11 Haziran 2021 Cuma 12:10
  • Alzheimer hastalığındaki keşif, yeni tedavi yöntemleri için umut oldu11 Haziran 2021 Cuma 09:36
  • Sinovac mı Biontech mi? Sinovac- Biontech Koronavirüs aşı tercihi yapılırken nelere dikkat edilmeli? Aşıların yan etkileri neler, hangi aşı daha etkili?11 Haziran 2021 Cuma 09:33
  • Biyoteknoloji Girişimi, Geliştirdiği Huzursuz Bağırsak Sendromu Tedavisini Dünyaya Tanıtacak10 Haziran 2021 Perşembe 23:10
  • Zayıflamak ve Yağlardan Kurtulmak İçin 5 Öneri10 Haziran 2021 Perşembe 22:10
  • Harvard Üniversitesi araştırdı: 75 yaş üstü meme kanseri geçirmiş kişiler mamografi çektirmeyebilir10 Haziran 2021 Perşembe 21:21
  • Dünya Genelinde 2 milyar 260 milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı10 Haziran 2021 Perşembe 20:15
  • 7'si yerel 20 pozitif vaka10 Haziran 2021 Perşembe 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti