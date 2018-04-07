Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: ölü ve yaralılar var!

Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı. Minibüsün yayaların arasına dalması sonucu ölü ve yaralıların olduğu doğrulandı. Öte yandan son gelen bilgiye göre, kalabalık arasına dalan aracın sürücüsü kendini öldürdü. Saldırganın kimliği Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul tarafından açıklandı.

Almanya'nın batısındaki Münster kentinde bir minibüs kalabalığa daldı, ölü ve yaralılar var. Alman polisi, minibüsün Kiepenkerl heykelinin yer aldığı bölgedeki yayaların arasına dalması sonucu ölülerin olduğunu doğrularken, saldırganın da ölenler arasında olabileceğini belirtti.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre olayda 4 kişinin öldüğü belirtti.

SALDIRGANININ KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde minibüsü kalabalığın üzerine süren ve 3 kişinin ölümüne neden olan saldırganın Alman vatandaşı 48 yaşındaki Jens R. olduğu açıklandı.

İHA'nın haberine göre, Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde saat 15. 30 sıralarında kullandığı trasporter minibüsle yayalara ve kafenin bahçesinde oturanların üzerine aracını süren kişinin Alman vatandaşı 48 yaşındaki Jens R. olduğu açıklandı. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul saldırganın Almanya’nın Sauerlend bölgesinden bir Alman olduğunu olayın çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi. Saldırıda, saldırganla birlikte 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

SÜRÜCÜ İNTİHAR ETTİ

Münster polis sözcüsü Andreas Bode ise gazetecilere yaptığı açıklamada, araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini söyledi.

Münster polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, insanların şehir merkezinden uzak durmaları ve ambulanslar için yolların açık tutulması çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden farklı spekülasyonların yayılmaması istenen açıklamada, olay yerinden fotoğrafların paylaşılmaması istendi.

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