Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aracın yayaların üzerine sürülmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Berlin polisi, 29 yaşındaki Almanya ve Ermenistan vatandaşı sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer bir öğretmenin öldüğünü ve yaralılar arasında 14 öğrenci ile ağır yaralı bir diğer öğretmenin olduğunu açıkladı.

Öğrencilerin okul gezisiyle Hessen eyaletinden Berlin'i görmeye gelen bir gruptan olduğu belirtildi.

Araç yerel saatle 10.30 sularında Berlin'in batısında Rankestrasse ve Tauentzienstrasse caddelerinin kesiştiği köşede yoldan çıkıp kaldırıma çıktı ve kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi.

Olayın bir saldırı mı yoksa kaza mı olduğu henüz bilinmiyor.

Sürücünün, gözaltına alınmadan önce bölgedeki siviller tarafından alıkonulduğu açıklandı.

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey olayın "kendisini derinden etkilediğini" belirtti, halka "Polisin yaşananları netleştirmek için yoğun çaba harcadığı" mesajı verdi.

Berlin Eyaleti'nin İçişleri Bakanı Iris Spranger, arabada Türkiye ile ilgili pankartların bulunduğuna dair haberler olduğunu söyledi. Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise olayın arka planına dair spekülasyon yapmak için erken olduğunu söyledi.

'Dehşet vericiydi'

Aktör John Barrowman Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayın meydana geldiği yerin yakınında olduğunu yazdı.

Barrowman, aracın dükkana girmeden önce defalarca kaldırıma çıktığını yazdı ve "İnanılmaz sayıda polis var. Bölgeyi boşaltıyorlar. İnsanları hava yoluyla taşımak için helikopterler geliyor" dedi.

Daha sonra BBC'ye konuşan Barrowman, aracın dışardaki masalara oturmuş kahvaltı eden insanlara çarpa çarpa ilerlediğini anlattı ve ekledi:

"Dehşet vericiydi. Bir kişiye suni teneffüs yapıldığını gördüm. Başka birinin sedyeye atılıp ambulansa taşındığını gördüm."

Son olay, 2016 yılında bir kamyonun Noel pazarını ziyaret eden kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 12 kişinin öldüğü ve onlarca insanın yaralandığı Breitscheidplatz meydanı yakınlarında meydana geldi.

Sığınma başvurusu reddedilen bir göçmen tarafından düzenlenen o saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

Saldırgan 2016'da İtalya'nın Milano kentinde polis tarafından öldürülmüştü.