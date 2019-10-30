Almanya'da bir cenazede yanlışlıkla esrarlı kek servis edildi

Rostock Polisi'nin açıklamalarına göre cenazeye katılanlar hayatını kaybeden yakınlarının defnedilmesinin ardından Alman geleneklerine uygun bir şekilde kahve ve kek için bir kafeye gitti. AP'nin aktardığına göre keki yedikten sonra 13 kişi baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyetinde bulundu. Bu kişilere tıbbi müdahale uygulandı.

Polis soruşturması sonucunda keki pişirmekle sorumlu olan çalışanın, siparişi yapmak üzere 18 yaşındaki kızını görevlendirdiği ortaya çıktı. Daha sonra anne, kızın "başka bir organizasyon için yaptığı" keki dolaptan alıp yas tutan kalabalığa servis etti. 18 yaşındaki kız hakkında soruşturma başlatıldı.

Olayın aslında Ağustos ayında yaşandığı, ancak yas tutanlara saygıdan sebep bu zamana kadar gizli tutulduğu belirtildi.