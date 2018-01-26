Almanya’da camiye ‘Afrin’ saldırısı

Almanya’nın Aşağı Saksonya’daki Stade kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı bir camiye saldırı düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği yetkilisi, saldırının Türkiye’nin Afrin operasyonu ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin Aşağı Saksonya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Emine Oğuz, saldırının, Suriye’nin kuzeyinde Türk ordusu tarafından yapılan operasyona karşı Almanya’da Kürtlerin düzenlediği protestolar ile bağlantılı olduğundan yola çıktıklarını, ellerinde saldırganlardan bu yönde bir mesaj bulunduğunu söyledi.

Oğuz, bu sabaha karşı yapılan saldırıda, binaların camlarının kırıldığını ve duvarlarına sprey boya ile yazılar yazıldığını belirtti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği yetkilisi, bunun Almanya’da dört gün içinde DİTİB camilerine yönelik dördüncü saldırı olduğuna dikkat çekti.

DİTİB ise saldırılar nedeniyle siyasetçilere açık bir mektup yazarak harekete geçmelerini talep etti.