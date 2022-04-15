  • BIST 2.494,37
  • Altın 927.935
  • Dolar 14.6292
  • Euro 15.774
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Almanya’da camiye ırkçı saldırı

» »
Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'ne domuz fotoğraflı tehdit mektubu gönderildi
Almanya’da camiye ırkçı saldırı

Almanya'nın Dortmund kentindeki Dorstfeld semtinde bulunan Sultan Ahmet Camisi’ne tehdit mektubu gönderildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı olan camiye gönderilen tehdit mektubunun içerisinde domuz fotoğrafı ve gamalı haç sembolü olduğu bildirildi.

Cami yetkilileri yaptıkları açıklamada daha önce de bu tür saldırılara maruz kaldıklarını ve Ocak ile Şubat aylarında cami duvarlarına siyah boyayla gamalı haç çizildiğini ifade etti. Yetkililer gönderilen tehdit mektubunda, “Ülkemizden defolun. Almanya size gününüzü gösterecek. Caminizi yıkacağız” gibi ifadelerin bulunduğunu belirtti.

Mektupta ayrıca, Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün sembolü olan “NSU 2” imzası yer aldı. Mektubun cami yetkilileri tarafından güvenlik birimlerine teslim edilmesinin ardından, Dortmund polisi soruşturma başlattı. Cami cemaati, suçluların bir an önce yakalanması talep ederken, yetkililer Dortmund kentinde son 10 ayda 6 camiye saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Uzay Ajansı Ay misyonlarında Rusya ile çalışmayı durdurdu14 Nisan 2022 Perşembe 09:26
  • Polonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti: Yerleşkeye el koyuldu13 Nisan 2022 Çarşamba 20:33
  • Finlandiya, NATO Üyeliğine Başvuru Kararını Haftalar İçinde Duyuracak13 Nisan 2022 Çarşamba 16:29
  • Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Kiev'e gidiyor13 Nisan 2022 Çarşamba 13:14
  • Beyarmudu Kara Giriş Kapısında sahte araç sigorta poliçesini gösterdi13 Nisan 2022 Çarşamba 12:12
  • AB, Nijerya'dan daha fazla doğal gaz tedariki istiyor12 Nisan 2022 Salı 23:14
  • Batılı dostları, Putin’i yalnız bıraktı12 Nisan 2022 Salı 13:45
  • Putin: Ukrayna'daki askeri operasyon kuşkusuz amaçlarına ulaşacak12 Nisan 2022 Salı 13:06
  • UNICEF: Ukrayna’da 4,8 milyon çocuk yerinden edildi12 Nisan 2022 Salı 12:58
  • Yunan gazeteci Thanasis Kukakis, “Predator” adlı casus yazılımla takip edildi12 Nisan 2022 Salı 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti