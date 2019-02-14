  • BIST 102.130
  • Altın 222,824
  • Dolar 5,3031
  • Euro 5,9837
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Almanya'da çare bulamayan hasta Türkiye'de kanseri yendi

» »
Almanya'da kansere yakalanan ve doktorların "iki yıl yaşar" dediği Ayten Yıldırım, Türkiye'de nadir olarak uygulanan bir operasyonun ardından kanseri yenerek sağlığına kavuştu
Almanya'da çare bulamayan hasta Türkiye'de kanseri yendi

22 yıldır Almanya'da yaşayan Ayten Yıldırım'a, 10 ay önce kolon (kalın bağırsak) kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi gören ve ameliyat şansının bulunmadığı belirtilen Yıldırım, bunun üzerine çareyi Türkiye'de aradı.

AA'nın haberine göre; Yıldırım, karaciğerini de saran tümörden nadir olarak uygulanan bir yöntemle kurtularak hayata yeniden bağlandı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Yıldırım, karın ağrısı ile başlayan rahatsızlığı sonrasında yapılan tetkiklerde kolon kanseri tanısı konulduğunu söyledi.

Bağırsak ameliyatı sonrasında tümörün karaciğerine sıçradığını ve 12 seans kemoterapi aldığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "Kemoterapiyi daha fazla kaldıramayacağım için ara verildi. O sırada Türkiye'deki hocalarımızı araştırdık. Fatih Hocamıza ulaştık ve ameliyat şansımın olduğunu söyledi. Bunun üzerine Türkiye'ye geldik. Ameliyatın nasıl olacağını bize çizerek anlattı. Çok olumlu geldi. Tekrar Almanya'ya döndüm ve oradaki doktorumuzla görüştük. Bize yine ameliyat şansımın olmadığını söyledi. Ben ameliyat olmaya karar verdim ve Türkiye'ye geldik. Ameliyatım büyük bir başarıyla gerçekleşti. Bütün tümörler temizlendi. Atamız, 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' demiş. Biz de aynı onu uyguladık. Benim gibi Almanya'da olup da şansı olmadığı söylenenlere, bütün Türk vatandaşlarına duyurmak isterim; orada onlara bağlı kalmasınlar."

"KARACİĞERİN ORTASINDAN BÜYÜK BİR PARÇA ÇIKARDIK"

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Can, kalın bağırsak kanseri tanısı alan hastanın tümörünün karaciğerine sıçradığını ifade ederek, "Karaciğerdeki tümörleri oldukça büyük ve yaygın olduğu için kemoterapi almış ve ilaç tedavisi görmüş bir hasta. Değişik ameliyat seçenekleri üzerinde durulmuş ama ameliyat şansı verilmemiş. Hastamıza biraz farklı bir teknik uyguladık" dedi.

Karaciğerin kendini yenileyebilen bir organ olduğuna işaret eden Can, ameliyatlarda önemli olanın karaciğerin belli bir miktarı alındıktan sonra geri kalan bölümün hastaya yetip yetmemesi olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Can, ameliyatta hastanın karaciğerinin yüzde 70'e yakın kısmının alındığını belirterek şöyle konuştu: "Tümörlerin çok yoğun olduğu karaciğerin orta kısmı çıkarıldı. Hastada kalacak tarafta birkaç tümör odağı vardı. Onları da yakarak tedavi ettik. Bu hastada uyguladığımız teknik, çok sık uygulanan bir karaciğer ameliyatı tekniği değil. Ameliyat yaklaşık 9 saat sürdü. Bu şekilde benim bugüne kadar uyguladığım 13'üncü hasta oldu."

"KARACİĞERİ YARIM BİR KARPUZA BENZETEBİLİRİZ"

Kanser nedeniyle yapılan büyük karaciğer ameliyatlarının genellikle karaciğerin sağ ya da sol tarafının çıkarılması şeklinde yapıldığını dile getiren Can, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük bir karaciğer bu şekilde çıkarılacaksa, karaciğerin kalan tarafının bazı yöntemler kullanılarak büyütülmesi gerekir. Bu hastada karaciğerin orta kısmında oldukça büyük bir bölümü özel bir teknik kullanarak çıkarttık. Karaciğerin sağ ve sol tarafında az miktarda karaciğer dokusu kaldı. Kalan karaciğerlerin besleyici ve boşaltıcı damarlarını koruyabildiğimiz için bu karaciğer hastaya yetebildi. Özelliği, karaciğerin orta kısmından büyük bir kesimin çıkarılması şeklinde olması. Karaciğeri yarım bir karpuza benzetebiliriz. Bu yarım kapuzu ortadan kesip sağ yarısı ya da sol yarısını çıkarabilirsiniz. Biz de bu karpuzun tam ortasından büyük bir dilim aldık."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marihuana lolipopu yiyen adam, korkunç halüsinasyonlar görerek kalp krizi geçirdi13 Şubat 2019 Çarşamba 17:18
  • 40 günlükken misafirin öptüğü Ecrin ağır engelli oldu13 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
  • Uzmanlar kanserin başlıca belirtilerini sıraladı13 Şubat 2019 Çarşamba 11:31
  • Kulak kiri nedir? Kulak kiri nasıl temizlenir?12 Şubat 2019 Salı 23:30
  • Diz protezine götüren 4 yanlış. Bu belirtiler varsa dikkat!12 Şubat 2019 Salı 23:00
  • Doğum sırasında kaptı, vücudunu yemeye başladı12 Şubat 2019 Salı 22:00
  • Kızamık salgını o ülkeyi de vurdu12 Şubat 2019 Salı 14:22
  • Yetişkinlerde hangi aşı, ne zaman yapılmalı?12 Şubat 2019 Salı 13:30
  • Bağırsak ve depresyon birbiriyle ilişkili mi?12 Şubat 2019 Salı 13:06
  • Bel ve boyun ağrılarınızın sebebi diş sıkma ve gıcırdatma olabilir11 Şubat 2019 Pazartesi 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti