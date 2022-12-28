Almanya’da cemevine çirkin saldırı

Almanya’da, Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Duisburg kentindeki cemevinin her iki girişi ve posta kutusu, 'kırmızı çarpı ve boya' ile işaretlendi. Konuyla ilgili, devlete karşı işlenen suçları araştıran birim devreye girdi.

Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan Duisburg Alevi Toplumu'na ait cemevine kırmızı çarpı işareti konuldu, posta kutusu işaretlendi.

Türkler'in yoğun olduğu kentteki olayı 23 Aralık’ta fark eden cemevi yönetimi durumu polise bildirdi.

“İNSANLIK DIŞI EYLEMİ KINIYORUZ”

Boyalı saldırının, Maraş katliamının yıl dönümünde, hayatını kaybedenlerin anılmasından 1 gün sonra meydana geldiği açıklandı. Duisburg Alevi Toplumu Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Maraş kurbanlarını andıktan hemen sonra cemevimizin kapısının işaretlenerek bize gözdağı verilmeye çalışan bu insanlık dışı eylemi kınıyoruz. Toplumsal barışa, kardeşliğe, insan onuruna ve inanç özgürlüğüne sığmayan bu tür çirkin saldırılar, tehlikeli provokasyondur“ denildi.

“ZAMANLAMA MANİDAR”

SÖZCÜ'ye konuşan Dernek Başkanı Fatma Yaşar, durumu polise bildirdiklerini ve Alman devletine karşı işlenen suçlar biriminin olayın soruşturmasını devraldığını açıkladı. Yaşar, “Kim ya da kimler yaptı, bilmiyoruz. Ama zamanlaması manidar. Bina oldukça büyük. Her tarafını dolaşıp iki yönde de işaretlemeler yapmışlar. İki girişi de bildiklerini göstermişler. Şimdi polis sürekli devriye geziyor” şeklinde konuştu.

Duisburg ve çevresindeki Türk toplumu temsilcileri, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti.