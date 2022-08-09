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Almanya‘da Cemevi‘ne saldırı

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Almanya'nın Düren bölgesinde bulunan bir Cemevi'ne saldırı düzenlendi.
Almanya‘da Cemevi‘ne saldırı

Bu sabah saatlerinde Almanya’daki bir Cemevi’ne saldırı düzenlendi.

Sabah saatlerinde, Düren Alevi Kültür Merkezi‘nin camları dışarıdan gercekleşen bir saldırıyla kırıldı. Almanya‘da “kamuya yararlı dernek” statüsünde faaliyet gösteren inanç kurumuna kim ya da kimlerin saldırdığı henüz bilinmiyor.

Konuya ilişkin açıklama, Düren Alevi Kültür Merkezi‘nin üyesi olduğu, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu‘ndan (AABF) geldi.

FAİLE İLİŞKİN BİR BİLGİ YOK

Açıklamada, “Düren Alevi Kültür Merkezi'mize bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıda bulunuldu. Saldırıda kültür merkezinin camları kırıldı. Almanya polisinin verdiği bilgilere göre saldırıyı kimin yaptığı henüz net değilken saldırı ile ilgili incelemeler sürüyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Türkiye'de son dönemlerde Cemevlerimize yönelik yapılan saldırılar, Kartal Cemevi başkanına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırının olmasının ardından, bugün Düren Cemevimizin camlarının kırılması tesadüf gibi görünmüyor. Umarız düşündüğümüz gibi değildir” ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, emniyet yetkililerinden konuyla ilgili somut bir cevap geldiğinde bunun bilgisinin de paylaşılacağı kaydedildi.

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