  • BIST 4.957,77
  • Altın 1062.368
  • Dolar 18.6352
  • Euro 19.584
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Almanya’da çevreci gruplardan eylem: Kendilerini yere yapıştırdı

» »
Almanya’da çevreci grup Letzte Generation (Son Kuşak) üyesi çok sayıda aktivist, Münih ve Berlin'de hükümetin çevre ve iklim politikasına karşı protesto düzenledi.
Almanya’da çevreci gruplardan eylem: Kendilerini yere yapıştırdı

“Son Kuşak” grubunun Twitter'dan yayınladığı görüntülerde, Münih kent merkezinde ve çevre otoyolunda işlek caddelerde oturma eylemi yaparak ellerini yere yapıştırdıkları görülüyor.

Polis, eylemcilerin trafiği tehlikeye attıklarını ve bu nedenle otoyolu trafiğe kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Berlin’de de 4 noktada eylem yapan aktivistlerin trafiği felç ettikleri görüldü.

Letzte Generation tarafından yapılan basın açıklamasında, iklim felaketine karşı önlemlerin alınması talebinde bulundukları ancak hükümetin bir adım atmadığı ifade edildi.

Eylemciler arasında daha önceki eylemler nedeniyle hapis yatan ve ağır para cezalarına çarptırılan çok sayıda kişi olduğu aktarıldı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, Letzte Generation üyelerini sert dille eleştirdi.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Reul, eylemcilerin sınırı aştıklarını belirterek, “Devlet buna seyirci kalamaz ve devam etmesine izin veremez” dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da iç hatlar uçuşları sınırlandırılıyor03 Aralık 2022 Cumartesi 20:52
  • Macron-Musk görüşmesinin detayları ortaya çıktı03 Aralık 2022 Cumartesi 18:19
  • Yunanistan’dan ‘silahsız’ adalarda tanklarla tatbikat03 Aralık 2022 Cumartesi 10:45
  • Yunanistan’da İtalyan diplomatın aracı kundaklandı02 Aralık 2022 Cuma 23:49
  • Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dans videoları ile ilgili soruya sert yanıt verdi02 Aralık 2022 Cuma 10:48
  • Avrupa’da işsizlik oranı ekimde yüzde 6’ya geriledi01 Aralık 2022 Perşembe 19:53
  • Almanya’da İlaç Sıkıntısı Sürüyor01 Aralık 2022 Perşembe 12:50
  • Almanya’nın Azerbaycan Büyükelçiliği’nde skandal: Türkiye karşıtı filmi gösterecekler30 Kasım 2022 Çarşamba 19:17
  • Hırvatistan’da pazar günü çalışmaya sınır yolda29 Kasım 2022 Salı 22:09
  • Fransa’da Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor29 Kasım 2022 Salı 20:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti