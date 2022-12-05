Almanya’da çevreci gruplardan eylem: Kendilerini yere yapıştırdı

Almanya’da çevreci grup Letzte Generation (Son Kuşak) üyesi çok sayıda aktivist, Münih ve Berlin'de hükümetin çevre ve iklim politikasına karşı protesto düzenledi.

“Son Kuşak” grubunun Twitter'dan yayınladığı görüntülerde, Münih kent merkezinde ve çevre otoyolunda işlek caddelerde oturma eylemi yaparak ellerini yere yapıştırdıkları görülüyor.

Polis, eylemcilerin trafiği tehlikeye attıklarını ve bu nedenle otoyolu trafiğe kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Berlin’de de 4 noktada eylem yapan aktivistlerin trafiği felç ettikleri görüldü.

Letzte Generation tarafından yapılan basın açıklamasında, iklim felaketine karşı önlemlerin alınması talebinde bulundukları ancak hükümetin bir adım atmadığı ifade edildi.

Eylemciler arasında daha önceki eylemler nedeniyle hapis yatan ve ağır para cezalarına çarptırılan çok sayıda kişi olduğu aktarıldı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, Letzte Generation üyelerini sert dille eleştirdi.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Reul, eylemcilerin sınırı aştıklarını belirterek, “Devlet buna seyirci kalamaz ve devam etmesine izin veremez” dedi.