Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti

Almanya'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti.

Almanya'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen gösterilerde eylemciler, hükümeti elektrik üretiminde kömür kullanımını derhal durdurmaya çağırdı.

Kömür karşıtı protestoculardan bir kısmı maden yerleşkelerine girerken bir kısmı da maden sahasına giden tren rayları üzerinde oturma eylemleri gerçekleştirdi.

"Ende Gelände" isimli çevre örgütünün öncülüğündeki eylemde, protestocular Leipzig yakınlarındaki Lausitz'de, ülkenin en büyük enerji şirketlerinden biri olan Leag und Mibrag'a ait kömür yakıtlı elektrik santralına girdi.

Göstericiler ayrıca santrale giden tren rayları üzerinde uzun süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

Hükümetin iklim kriizyle mücadelede yetersiz kaldığını ve programının iyi olmadığını savunan Ende Gelände'nin Sözcüsü Nike Mahlhaus, "Bugün kömürü kendi elimizle durdurmak istiyoruz. İklim politikasında felaket bir yıl geçirdik ve federal hükümetin nasıl başarısız olduğunu gördük. İklimle ilgili sunulan paket saçma sapan ve bu yüzden bugün bunu kendimiz yapıyoruz." diye konuştu.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, protestocuların eylemleri nedeniyle üretim aksadı.

Kömür madenlerinin yoğun olduğu bölgede, binlerce kişi bu sektörde ya da sektörle bağlantılı alanlarda çalışıyor.

Öte yandan çok sayıda kişi de kömür madenlerine destek amacıyla bir araya geldi.

Eylemcilere tepki gösteren kömür madeni destekçileri, işlerini ve kendilerine tahsis edilen evleri kaybetmek istemediklerini dile getirdi.

Haftasonu düzenlenen gösteriler kapsamında üç maden sahasına girildi.

Göstericilerin hedefindeki madenler insan sağlığına ve çevreye en zararlı olduğu belirtilen düşük dereceli kömür türü olan linyit üretiyor.

'Oyun bitti' sloganıyla düzenlenen gösterilerin amacına ulaştığını belirten Sözcü Nike Mahlhaus, 4 binin üzerinde göstericinin eylemlerine katıldığını belirtti.

Ancak siyasilerin tüm vaatlerine rağmen kötü bir yılın geride kaldığına işaret eden Malhaus, "Tüm güzel konuşmalar ve vaatlere rağmen, 2019 iklim için bir başka kayıp yıldı" ifadesini kullandı.

Kömür madenlerini işgal eylemleri Almanya'daki diğer çevreci örgütler tarafından da desteklendi.

Köln'de 20 bin kişi yürüdü

Bu arada Köln kentinde de yaklaşık 20 bin genç, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "küresel iklim grevi" kapsamında gösteri düzenledi.

Şehir merkezindeki Friesenplatz'da, "Gelecek için cuma" sloganıyla bir araya gelen gençler, "Geleceğimizi çalıyorsunuz", "Dünyayı kurtarın", "İklim hareketine destek verin" ve "Greve gel" sloganlarının yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride, Friesenplatz ve Rudolfplatz'daki ana caddeler trafiğe kapatıldı..

Almanya genelinde "küresel iklim grevi" kapsamında kayıtlı 516 gösteri yapıldı.