Almanya’da çifte vatandaşlığın iptali gündemde: ‘Erdoğan rejiminden koruyamıyor’

Türkiye’yle gerilimin ardından Almanya’da ‘çifte vatandaşlık’ yeniden tartışılmaya başladı.

Deutche Welle Türkiye’nin haberine göre Hıristiyan Demokrat Birlik üyesi ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings, çifte vatandaşlığın iptalini Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması örneğiyle savundu: “Deniz Yücel olayı, çifte vatandaşlığın çifte vatandaşları Erdoğan rejiminden etkili biçimde koruyamadığını da gösterdi.”

Krings, çifte vatandaşlığın çok özel durumlarda gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Koalisyon ortaklarından Hıristiyan Sosyal Birlik Genel Sekreteri Andreas Scheuer de ‘opsiyon modeline’ geri dönülmesi gerektiğini öne sürdü: “Ebeveyni yabancı olan bir çocuk Alman vatandaşlığını kabul etmek istiyorsa öncelikle bizim değerlerimize ve ilkelerimize bağlı olduğunu göstermesi gerekir. Kim geldiği ülkenin iç politikasına angaje olmak istiyorsa, bunu o ülkede yapsın, Almanya’da değil.”

Opsiyon modelinde Almanya’da doğan göçmen çocukları 23 yaşına geldiğinde Alman veya ailelerinin geldiği ülkenin vatandaşlığı arasında bir seçim yapmak zorunda.