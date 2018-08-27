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Almanya'da cinayet sonrasında protesto düzenlendi

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Chemnitz'deki sokak şenlikleri sonrasında çıkan olayda bir kişi öldürüldü. Olayın ardından "şiddet eğilimli aşırı sağcıların" katıldığı yabancıları protesto gösterileri düzenlendi.
Almanya'da cinayet sonrasında protesto düzenlendi

Almanya'nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Almanın Cumartesi gecesi kentte düzenlenen bir festival sonrasında öldürülmesinin ardından kentte yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Pazar günü aniden yapılan gösterilere katılanlar akşam saatlerinde dağılırken, gösteriler sırasında tehdit, yaralama ve güvenlik birimlerine karşı koyma nedeniyle şimdiye kadar dört suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kent yönetiminin sözcüsü Pazar günkü olayların çok yönlü araştırıldığını söyledi.

Bild gazetesinin haberinde göstericilerin arasına, yabancılar tarafından işlenen suçları sloganlarla protesto eden "şiddet eğilimli aşırı sağcıların" da karıştığı belirtildi. Göçmenlere yapılan saldırıların kaydedildiği videolar sosyal medyada yayımlandı. Olaylar nedeniyle Chemnitz'de düzenlenen şehir festivali polis tarafından erkenden sonlandırıldı.

Deutschland Stadtfest Chemnitz nach Tötungsdelikt abgebrochen (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

Chemnitz'teki festival polis tarafından erken bir saatte sona erdirildi

İki kişi gözaltında

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin internet üzerinden organize ettiği ve yaklaşık 100 kişinin katıldığı ilk gösterinin ardından Chemnitz futbol takımı taraftarlarının düzenlediği ve yaklaşık 800 kişinin katıldığı ikinci bir gösteri daha yapıldı. Polisin uyarılarını dinlemeyen kalabalığa çevre illerden gelen polis ekiplerinin yardımıyla müdahale edilebildi.

Protesto gösterilerinin başlamasına neden olan ölümlü olay Cumartesi gecesi Chemnitz'teki festival sonrasında gerçekleşti. Farklı milliyetlere mensup kişilerle tartışan 35 yaşındaki Alman, bu tartışma sırasında hayatını kaybetti. Olayın çıkış nedeni henüz bilinmiyorken, polis olay yerinden uzaklaşan 20 yaşlarındaki iki genci gözaltına aldı. Ölümle sonuçlanan olaylara karıştıkları kesinlik kazanmadığı gerekçesiyle şahısların uyruğu hakkında bilgi verilmezken, savcılık ve polis adam öldürme şüphesiyle soruşturma başlattı.

Tartışma sırasında ağır yaralanan 35 yaşındaki Alman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 33 ve 38 yaşlarındaki iki yaralı da hastanede tedavi altına alındı. Görgü tanıklarının if

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