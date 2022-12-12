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Almanya'da cinsel istismar skandalı

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Almanya’nın başkenti Berlin'de yaşayan Akdeniz ailesinin hayatı zihinsel engelli oğullarının gittiği okulda yaşadıkları ile altüst oldu. Çocuklarının öğretmenler tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden aile, suç duyurusunda bulundu.
Almanya'da cinsel istismar skandalı

Almanya’da her geçen yıl çocuk istismarı verileri artıyor.

1979 yılından bu yana Almanya’nın başkenti Berlin’de ikamet eden Trabzonlu Akdeniz ailesi de istismar mağduru.

Aile, 16 yaşındaki doğuştan yüzde 80 engelli DiGeorge sendromlu oğullarının gittiği engelliler okulunda cinsel istismara uğradığını ve Alman makamlarının konuyla ilgilenmediğini söyledi.

Mağdurun ablası, "Kardeşim bize kadın sınıf öğretmeni tarafından tacize uğradığını anlattı. Aynı zamanda erkek sınıf öğretmeni tarafından da cinsel istismara uğradığını söyledi" dedi.

Suç duyurusunda bulunan aile 6 aydır çocuklarını okula göndermiyor. Aile, oğullarının istismara uğradığı günden beri krizler geçirdiğini söylüyor.

Baba Yaşar Akdeniz, Alman makamlarının olayı örtbas etmeye çalıştığını söyledi.

"Devlet bu olayın arkasında. Açık söylüyorum. Avuktlara gidiyoruz avukatlar bizi kabul etmiyor. Doktorlara gidiyoruz kabul etmediler. Bazı müdüler yer değiştirdi. Ortada yoklar yani."

Türkiye'de tedavi olmasını istiyorlar

Akdeniz Ailesi, yaşadıklarının ardından Türkiye'deki hekimlerle irtibata geçti.

Gerekli araştırmanın yapılması için Türkiye'ye gitme kararı aldı.

Ancak kararın Alman makamlarına iletilmesinin ardından ailenin oğullarına bir yıllığına sınır dışı yasağı konuldu.

Aile, 16 yaşındaki engelli oğullarının sınır dışı yasağının kaldırılıp, Türkiye’de tedavi olmasını, Alman makamlarının da gerekli araştırmaları yapıp, suçluları cezalandırmasını istiyor.
 

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