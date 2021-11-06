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Almanya’da corona alarmı! Aşısızlara hastanelerde yatak yok

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Almanya’da corona vakaları hızla yükseldi ve bütün zamanların rekoru kırıldı. Ülkede bir günde 37 bin 640 vaka tespit edildi. Aşılılarda da vaka sayıları hızla tırmanmaya başlayınca ülkede alarm verildi.
Almanya’da corona alarmı! Aşısızlara hastanelerde yatak yok

Almanya’da corona vakaları hızla yükseldi ve bütün zamanların rekoru kırıldı. Ülkede bir günde 37 bin 640 vaka tespit edildi. Aşılılarda da vaka sayıları hızla tırmanmaya başlayınca ülkede alarm verildi.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Eyalet Sağlık Bakanları, yeni önlemleri görüştü ve üçüncü doz aşının herkese açılması yönünde görüş birliğine varıldı. Buna göre, ikinci aşısından bu yana 6 ay geçmiş olanlar, yenileme aşısı yaptıracak. Bu yenileme aşısı, bir mRNA aşısı olacak.

HANGİ AŞI OLUNMUŞSA O YENİLENECEK

Salgınla mücadeleyi yürüten Robert Koch Enstitüsü, daha önce hangi aşıdan olunmuşsa, yine ondan yapılmasını tavsiye etti. Yani Moderna yaptıranlar bu aşıdan, BioNTech yaptıranlar da yine BioNTech'ten üçüncü aşısını alacak.

Özellikle yaşlılarda antikor seviyelerinin hızla düşmesi nedeniyle bu karar alındı. Şu anda, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, ağır rahatsızlık geçirmiş olanlar istedikleri taktirde üçüncü aşıyı alabiliyor. Bazı eyaletlerde aşıları ev doktorları, bazı eyaletlerde yine aşı merkezleri yapacak.

HASTANELER TAMAMEN DOLU

Bu arada Thüringen Eyaleti'nde de corona rakamları hızla yükseldi. Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, hastanede tüm yoğun bakım ünitelerinin dolmaya başladığını belirterek, aşısızlara eyalette hastane garantisi veremeyeceklerini söyledi. Ramelov, “Aşı olmayanlar, başka bir yerde tedavi edilmeyi göze almalı. Artık eyaletimizdeki hastanelerde tedavi garantisi veremiyoruz” açıklaması yaptı.

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