Almanya’da Covid-19’dan iyileşenlerin sayısı, hastaların sayısını geçti

Almanya’da Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı, aktif hastaların sayısını ilk defa geçti.

Ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 537 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 127 bini aştı.

İyileşenlerin oranı ise yüzde 50’yi geçti.

Bu oran İspanya’da yüzde 37, İtalya’da yüzde 22, Fransa’da ise yüzde 21.

Almanya’da ölüm oranı da diğer ülkelere kıyasla daha düşük. Bunun nedeni olarak çok fazla test yapılması ve başka ülkelerde vaka sayılarına daha az eklenen hafif semptomlu hastaların Almanya’da vaka sayılarında daha fazla yer alması gösteriliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün üst düzey yetkililerle bir araya gelerek önlemleri gevşetmeyi görüşecek.