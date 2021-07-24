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Almanya'da Delta etkisi büyüyor

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Almanya'da COVID-19'un daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakalardaki oranı yüzde 84’e çıktı.
Almanya'da Delta etkisi büyüyor

Almanya'da COVID-19'un daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakalardaki oranı yüzde 84’e çıktı.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayınlanan raporda Almanya’da son dönemde COVID-19 enfeksiyonlarının büyük bölümünün endişe verici varyantlardan kaynaklandığı belirtildi.

Raporda 5-11 Temmuz'da incelenen yeni vakaların yüzde 84’ünde Delta varyantı, yüzde 12'sinde de Alfa varyantının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Delta varyantının ülkede hızla yayıldığına işaret edilen raporda, mayıs ortasında yüzde 2,6 olarak tespit edilen yeni vakalardaki Delta varyantının oranı haziran sonunda yüzde 59'a yükselmişti.

Almanya’da COVID-19 vaka sayıları artıyor

Almanya’da COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 89 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 752 bin 592’ye çıktı.

Son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 91 bin 492’ye yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 13,2 olarak tespit edildi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz’da 4,9’e gerileyen bu sayı, 9 Temmuz’da 5,5'e, 16 Temmuz’da 8,6’ya, dün de 12,2'ye yükselmişti.

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