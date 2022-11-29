Almanya’da dev yardım kampanyası: Her aileye 2500 euro yardım

Almanya'da Scholz hükümeti, yardıma muhtaç her aile için kesenin ağzını açtı. Ekonomik durumu kötü olan ailelere her ay 2500 euro (yaklaşık 48 bin TL) net aylık ödenecek.

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti'nin, Başbakan Merkel öncesi hükümetlerinde hayata geçirdiği Hartz IV yardımları tarih oldu. 1 Ocak 2023'ten itibaren “Bürgergeld” (Halk Parası) hayata geçiriliyor. İşsiz ve yardıma muhtaç olan, Alman veya yabancı olan herkese verilecek bu yardımlar, aile başı net 2500 Euro'ya ulaşabilecek. Hatta bazı özel durumlarda, yardımlar çalışanların maaşlarını da geçecek.

YASA KİMLERİ KAPSIYOR?

Yasanın bir bölümünün uygulanması en geç 1 Temmuz 2023 olacak. Bu İş Ajansları'nın yükümlülükleri ile ilgili olan bölüm. Yoksa, para ödemeleri ocak ayında başlayacak. Muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Partiler'in itirazları sonucunda, Bürgergeld'le ilgili süre kısıtlaması ve denetim şartları getirildi ama özü değişmedi.

İşsiz olanlar, yardıma muhtaç olanlar, bir süre işsizlik parası aldıktan sonra İşsizlik Yardımı (ALG II) alma durumuna düşenler için verilecek olan Halk Parası, çalışamaz durumdaki 15 yaş üzerini, yardıma muhtaç olan 15 yaş altı ve 65 yaş üstünü, geçimini kendi sağlayamayacak olanları ve İşsizlik Parası- 1 ödemelerinin süresi bitmiş olanları kapsayacak.

AYLIK YARDIM NASIL HESAPLANACAK?

Her bir birey için ayrı bir garanti para olacak. Örneğin, 5 kişilik bir Türk ailesini örnek alırsak; Ailenin işsiz kalan reisine 502 Euro, çalışmamış eşine 451 Euro, 14 yaş üzerindeki her bir çocuğuna 420 Euro, 6 ile 14 yaş arasındaki çocuğa da 348 Euro ödenecek. Ödenen bu paralar enflasyona göre ileride yeniden ayarlanacak.

Ayrıca, çocuk başına ortalama en az 250’şer Euro ödenecek. Okul yardımı verilecek ve ailesi ya da kendisi işsiz olan ehliyet kursları bile devlet tarafından karşılanacak.

DİLEKÇE İLE UZATILABİLECEK

Böylece, bir ailenin net alacağı yardım ve paralar 2500 Euro'yu aşacak. Hiç çalışmadan eve girecek olan bu net para vergiden de muaf olacak.

Bu durumun, özellikle yardım alan ama kaçak çalışan Doğu Avrupalılar tarafından oldukça fazla şekilde istismar edilmesinden korkuluyor.

Ödeme ilk başta 6 ay boyunca sürecek. Kişi iş bulamamış ve ailedeki durumda bir değişme olmamışsa yeniden dilekçe verilecek, yardımların devamı sağlanacak.

MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI YOK

Bir kişinin 40 bin Euro birikmiş parası varsa da yardım alacak. Aile içinde, kişi başına 15 bin Euro para olması, yardıma engel olmayacak. Kişinin lüks arabasına ve kendine ait evine de, yardımların azaltılması amacıyla bakılmayacak.

Bu araştırmama durumu 12 ay olacak. Yani kişiler ya da aileler, sorunsuz 12 ay boyunca yardımı alabilecek. Eğer durumları yine düzelmemişse, yardımlar devam edecek.

Çalışan ve düşük maaş alanların da bu yardımlardan alma hakkı bulunuyor. Aylık 1200 Euro'ya kadar geliri olan bir kişinin bu kazancının yüzde 80'i yardımlardan mahsup edilebilecek. İlk 100 Euro ise yardımların hesaplanmasında hiç dikkate alınmayacak.