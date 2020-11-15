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Almanya'da Doktorlar Acil Olmayan Ameliyatların Ertelenmesini Talep Etti

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Almanya’daki doktorlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hastanelerin kapasitenin sınıra gelmemesi için acil olmayan ameliyatların ertelenmesini istedi.
Almanya'da Doktorlar Acil Olmayan Ameliyatların Ertelenmesini Talep Etti

Almanya’daki doktorlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hastanelerin kapasitenin sınıra gelmemesi için acil olmayan ameliyatların ertelenmesini istedi.

Almanya Tabipler Birliği ile çeşitli yoğun bakım ve acil durum derneklerinden yapılan ortak açıklamada, artan vakalardan dolayı hastanelerdeki personelin üzerinde büyük bir yük oluştuğu ifade edildi.  Açıklamada, Kovid-19 vakalarının yüksek seviyede olduğu bölgelerdeki hastanelerde "sınıra dayandık" seslerinin yankılandığı belirtildi.

Hastanelerde acil olmayan ameliyatların ertelenmesine ilişkin düzenleme çıkarılması yönünde hükümete çağrıda bulunulan açıklamada, buradaki sağlık personelinin kısa sürede ağır hastalar için görevlendirilebileceği ifade edildi. Açıklamada, personel desteği olmadan birçok hastanedeki yoğun bakım bölümünün kapasitenin sınırına gelebileceği kaydedildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Kovid-19’a yakalanan sağlık personelinin sayısının artabileceğine dikkati çekerek, personel eksikliğinden hastanelerde kapasitenin sınırına gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu ve toplam vaka sayısı 790 bin 503’e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 12 bin 485’e çıktı.

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