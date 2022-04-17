Almanya’da döner krizi patlak verdi: Fiyatı fırladı

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ülkenin en popüler sokak yemeği haline gelen ekmek arası döneri tartışıyor…

Döner fiyatları Almanya’da gündem oldu.

Bild, savaş ile birlikte yağ fiyatlarının arttığına dikkat çekerken bu durumun döner fiyatlarını tırmandırdığını aktardı. Gazete manşetten verilen haberde, fiyatların son dönemde iyice arttığını belirtirken, “Buna en iyi örnek Berlin. Eskiden başkentte acıkanlar 3.50 euro’ya döner yiyebiliyordu. Şimdi bunun fiyatı 5 ile 6 euroya (yaklaşık 79 TL-94 TL) sabitlendi” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan yetkililer ise fiyatların daha da artacağının sinyalini verdi. Bild’e konuşan Türk Döner Üreticileri Birliği yetkilileri, “Döner kebap 7.30 euro olmalı” derken, bütün gider kalemlerinin çok arttığına dikkat çekti. Yetkililer, “Son 6 aydır durum çok zor. Et, un, yağ, sebze ve enerji fiyatları artış gösterdi” dedi.