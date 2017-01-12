 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 80.277
  • Altın 146,988
  • Dolar 3,7890
  • Euro 4,0450
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKALefkoşa'da Bomba Paniği

Almanya'da ekonomik büyüme 5 yılın zirvesinde

»
Almanya'da ekonomik büyüme 5 yılın zirvesinde
Almanya ekonomisi, 2016 yılında beklentilerin üzerinde yüzde 1,9 büyüyerek son 5 yılın en güçlü performansını gerçekleştirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı ilk verilere göre, Almanya'nın Gayrfi Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2016 yılında yüzde 1,9 arttı. Geçen yıl yüzde 1,8’lik piyasa beklentisinin üzerinde büyüyen Almanya'da GSYH 2011 yılında yüzde 3,7 yükselmişti. Böylece ülke ekonomisinde, 2016’da son 5 yılın en güçlü büyümesi kaydedildi.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'nın ekonomisi, 2012’de yüzde 0,5, 2013’de yüzde 0,5, 2014’te yüzde 1,6 ve 2015’te de yüzde 1,7 büyümüştü.

2016 yılında gerçekleşen büyümenin arkasındaki ana itici güç yerli faktörler oldu. Yıllık bazda hane halkı tüketim harcamaları yüzde 2 arttı.

Kamu harcamalarında da yüzde 4,2’lik belirgin bir artış görüldü. Kamu harcamalarındaki artışın nedenlerinden biri ülkeye gelen sığınmacıların maliyeti olarak görüldü. Ayrıca nihai tüketim harcamaları da yüzde 2,5 yükseldi.

DIŞ TİCARET DENGESİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ülkede ihracat ve ithalat dengesi GSYH üzerine olumsuz etki yaptı. Mal ve hizmet ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarken, aynı dönemde ithalat da yüzde 3,4 yükseldi.

Üretim tarafında ise tüm ekonomik sektörler, Almanya ekonomisinin büyüme performansında önemli rol oynadı. 2016 yılındaki ekonomik performans, işleri Almanya’da bulunan yaklaşık 43,5 milyon kişiyle gerçekleştirildi.

2016 yılı GSYH'ye ilişkin detaylı sonuçlar, 23 Şubat 2017’de açıklanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Borajet Havayolları satıldı30 Aralık 2016 Cuma 13:53
  • Bill Gates'e göre geleceğin en popüler 3 mesleği!26 Aralık 2016 Pazartesi 11:47
  • 13’üncü maaşa 204 milyon TL20 Aralık 2016 Salı 11:10
  • Yakın Doğu Üniversitesi TL'ye geçti12 Aralık 2016 Pazartesi 17:05
  • Dolarda son durum ne?10 Aralık 2016 Cumartesi 15:15
  • Dolar güne nasıl başladı?09 Aralık 2016 Cuma 10:54
  • Kalın: Cumhurbaşkanı dövizini bozdu08 Aralık 2016 Perşembe 18:21
  • TCMB ile Çin Merkez Bankası arasında ilk para takası gerçekleştirildi08 Aralık 2016 Perşembe 13:50
  • İran'ın resmi para birimi değişiyor07 Aralık 2016 Çarşamba 19:40
  • Ekonomistlere göre tek çare faiz artışı06 Aralık 2016 Salı 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti