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Almanya’da En Büyük Katkı Özlem Türeci Ve Uğur Şahin’den

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Almanya'nın ekonomik büyümesi 2021'de yüzde 2,7 olurken, bunun 0,5 puanı Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucusu olduğu aşı üreticisi BioNTech şirketinden geldi. Alman ve dünya basını konuya geniş yer ayırdı.
Almanya’da En Büyük Katkı Özlem Türeci Ve Uğur Şahin’den

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin bugün açıkladığı verilere göre, Almanya ekonomisi 2021’in tamamında 2020’ye göre yüzde 2,7 oranında büyürken, 2021’in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 oranında küçüldü.

Alman ekonomisi, 2020’de yüzde 4,6 oranında küçülmüştü. 2021’in son çeyreğindeki küçülmenin tedarik zinciri sorunları ve Omicron varyantı kaynaklı vaka artışının getirdiği yavaşlama kaynaklı olduğu belirtildi.

DÜNYADA YANKILANDI

Hem Alman hem de uluslararası yayın organları, Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in kurucusu olduğu ve corona virüsü aşısını üreten BioNTech firmasının 2021 yılında Alman ekonomisinin büyümesine 0,5 puanlık katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

ABD merkezli Washington Post gazetesinde bugün yer alan haberde, Almanya merkezli Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü ekonomisti Nils Jannsen’in BioNTech’in büyümeye katkısına ilişkin “Bir şirketin milli geliri bu kadar çok artırması çok sıra dışı” şeklindeki görüşüne yer verildi.

17 MİLYAR EUROLUK SATIŞ

Almanya merkezli ekonomi gazetesi Handelsblatt da Almanya’daki ekonomik büyümenin neredeyse beşte birinin BioNTech’ten geldiğine dikkat çekti.

Handelsblatt’ın haberinde, BioNTech’in aşı satışlarından 2021 yılı geliri yaklaşık 17 milyar euro oldu.

Bloomberg’in haberinde de BioNTech’in Alman ekonomisinin büyümesine katkısına dikkat çekildi ve Almanya merkezli Makro Ekonomi Politika Enstitüsü Direktörü Sebastian Dullien’in bu katkının 0,5 puan olduğu yönündeki görüşüne yer verildi.

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