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Almanya'da enerji krizi sonrası halka çağrı: Duş almayın, bez kullanın

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, Avrupa tüm gücü ile Ukrayna'nın yanında oldu. Rusya'ya peş peşe ağır yaptırımlar uygulanırken, Rusya ise gaz silahını çekti. Avrupa'ya doğal gaz akışı dururken, enerji krizi patlak verdi.
Almanya'da enerji krizi sonrası halka çağrı: Duş almayın, bez kullanın

Kara kara kış aylarını düşünen Almanya'da birbirinden ilginç tasarruf çağrıları geliyor. Bunlardan sonuncusu Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann'dan geldi.

Almanya, Rusya’nın Avrupa’ya yönelik gaz yaptırımından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Sık sık tasarruf çağrısı yapılan ülkede, gaz akışı sağlanmaz ise mevcut deponun 2.5 ay yeterli olacağı belirtiliyor. Kış ayları için Alman vatandaşlara çağrılar yapılırken, yaz ayında da klima kullanımına kadar alınan kararlar var. Almanya’da son olarak yapılan çağrı ise enerji krizinin geldiği boyutun özeti olarak değerlendirilebilir.

ALMANYA’YI ENERJİ KRİZİ VURDU

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa, Rusya’yı izole eden yaptırımlara başvurdu. Öyle ki Rus öğrencilerden, Rus sanatçılara kadar herkes yaptırımlardan nasibini aldı. Swift kanalından dahi çıkarılan Rusya ekonomik olarak ağır darbeler aldı. Putin ise Avrupa’ya en sert darbeyi doğal gaz üzerinden vurdu. Avrupa ülkelerinin göbekten bağlı olduğu Rusya, enerji silahı ile Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini krize sürükledi.

HER GÜN YENİ BİR ENERJİ TASARRUFU TAVSİYESİ

Rusya’nın gaz silahını çekmesi ile enerji buhranı yaşayan Avrupa’da gazeteler, televizyonlar, dergiler ve siyasiler her gün yeni bir enerji tasarrufu tavsiyesinde bulunuyor. Son tavsiye ise kişisel hijyene kadar varmış durumda.

 

“DUŞ ALMAYIN, BEZ KULLANIN”

Enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine konuşan Baden-Württemberg Eyaleti’nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann, “Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş.” dedi.

11 MİLYON KİŞİYİ YÖNETİYOR

Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yönetiyor ve bölgenin yaklaşık 11 milyon sakini var.

Porsche ve Mercedes-Benz’in genel merkezleri eyalet başkenti Stuttgart’ta bulunuyor.

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