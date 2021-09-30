  • BIST 1.406,390
  • Altın 502,62
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2600
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Almanya'da enflasyon yüzde 4'ü aşarak 28 yılın zirvesine çıktı

» »
Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) açıkladığı öncül veriler, tüketici fiyatlarının Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdiğini ortaya koydu.
Almanya'da enflasyon yüzde 4'ü aşarak 28 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) açıkladığı öncül veriler, tüketici fiyatlarının Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdiğini ortaya koydu.

Almanya'da enflasyonun yüzde 4’ü aştığı en son 1993 yılı Aralık ayında görülmüş, o tarihte enflasyon oranı yüzde 4,3’e çıkmıştı.

Ağustos ayında ise yıllık enflasyon yüzde 3,9 olarak açıklanmıştı. 

Enerji fiyatları enflasyonu tırmandırdı

Enflasyon bir süredir yükselen enerji fiyatları nedeniyle tırmanışa geçti. Pandemi sonrası ekonomik toparlanma nedeniyle artan enerji talebi nedeniyle fiyatlar da yükselişte.

Eylül ayında tüketiciler bir önceki yılın aynı dönemine göre hanehalkı enerji harcamaları için yüzde 14,3 daha fazla ödemek durumunda kaldı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da bu yıl enflasyonun yüzde 5’e ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak ekonomistler bu artış bir süre devam etse de kalıcı bir trend olmadığı görüşünde.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?23 Eylül 2021 Perşembe 08:56
  • Kritik faiz kararı öncesi dolarda tansiyon yüksek20 Eylül 2021 Pazartesi 10:16
  • Mastercard’dan kripto para hamlesi10 Eylül 2021 Cuma 11:05
  • Piyasalarda risk iştahı azaldı: Dolar/TL 8,35’in üstünde08 Eylül 2021 Çarşamba 11:14
  • Altın fiyatları YÜKSELİŞTE!04 Eylül 2021 Cumartesi 18:03
  • Banknotları selde kirlendi diye yenileriyle değiştirdiler03 Eylül 2021 Cuma 10:33
  • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 16.2% reel küçülme kaydedildi02 Eylül 2021 Perşembe 11:47
  • Dolar 8,30 altındaki seyrini koruyor02 Eylül 2021 Perşembe 11:00
  • Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:50
  • Kripto para hırsızı, Poly Network'ten çaldığı 600 milyon doların neredeyse tamamını iade etti13 Ağustos 2021 Cuma 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti