  • BIST 3.552,85
  • Altın 1025.201
  • Dolar 18.5749
  • Euro 18.3967
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Almanya‘da ‘enişte’ referandumu

» »
Türk eşi Zübeyde’ye, nüfuzunu kullanarak torpil sağlamakla suçlanan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın görevden alınması için referandum yapılacak. Frankfurtlular, enişteyi oylamak için 6 Kasım’da sandığa gidecek.
Almanya‘da ‘enişte’ referandumu

Almanya’nın finans merkezi Frankfurt'ta, 6 Kasım günü ilginç bir referandum yapılacak. Tüm iddialar ve kendi partisinin de tepkisine rağmen, “Beni halk seçti“ diyerek koltuğunu bırakmamakta direnen ve “Türkler'in eniştesi” olarak anılan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın başkanlıktan düşürülmesi oylanacak.

eniste-zubeyde.jpg

Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Feldmann, Türk eşi Zübeyde yüzünden sallanıyor.

KENDİ PARTİSİ DE “GÖNDERİN” DEDİ

Bütün partiler, “Feldmann'a güvensizlik oyu ve görevden alma referandumu“ için hazırladıkları pankartların önünde poz vererek, 6 Kasım günü tüm Frankfurtlular'ı sandığa davet etti. Feldmann'ın kendi partisi de “görevden alınması yönünde oy verilmesini” talep etti.

Kendisinden 29 yaş küçük Zübeyde Temizel (34) ile yaklaşık 6 yıl önce evlenen, iki yıldır da ondan ayrı yaşayan Feldmann'ın adı, Türk eşine kıyak çekme, ona yüksek bağlanma ve hizmet aracı verilmesinde nüfuzunu kullandırtma, sosyal yardım kurumu AWO'dan alınan paralarla seçim kampanyaları yürütme gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

feldmann-afisler.jpg

Frankfurt Belediye Meclisi'ndeki bütün partiler, Feldmann'ın gidişi için oy verilmesini istedi.

TÜRK KÖKENLİLER, “KALSIN“ DEMİŞ

Davadan önce de kamuoyunda hayli yıpranan Feldmann, önce partisi SPD'den istifa etmiş ancak 2024'e kadar görevde kalacağını açıklamıştı. Bir ara, 2023 ocak ayında görevini bırakacağını açıklayan Feldmann, Belediye Meclisi'nde yer alan bazı Türk kökenlilerin, “Bu kadarcık şeyle istifa mı edilir? Sakın kendin çekilme” telkinleri ile görevinde kalacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Belediye Meclisi'ndeki çoğunluk, Feldmann'a güvensizlik oyu vermişti.

KALMAKTA İNAT EDİNCE…

Kendi partisi SPD de güvensizlik oyu verirken, Feldmann görevden ayrılmamakta ısrar edince, yasa gereği “referandum” yapılacak. Frankfurt halkı, Türkler'in eniştesi Feldmann'ın görevde kalıp kalmaması için “evet” ya da “hayır” oyu verecek.

“Feldmann görevden alınsın mı?” sorusuna verilen “evet” oyları fazla çıkarsa, Feldmann görevden ayrılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya savunma bütçesini artırıyor04 Ekim 2022 Salı 22:24
  • Son kullanım tarihi yaklaşan 30 milyon dozdan fazla corona aşısı çöpe atılabilir04 Ekim 2022 Salı 20:02
  • Macron’un sağ koluna soruşturma açıldı04 Ekim 2022 Salı 19:02
  • Almanya’dan Polonya’nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret04 Ekim 2022 Salı 18:27
  • AB’den Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmaya tepki04 Ekim 2022 Salı 12:13
  • Yunanistan’dan savaş senaryosu: Kaç gün süreceğini söyledi04 Ekim 2022 Salı 08:45
  • Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu03 Ekim 2022 Pazartesi 20:47
  • İspanya'da kuraklık sorunu: Sevilya'da temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı03 Ekim 2022 Pazartesi 19:31
  • Avrupa en büyük kuş gribi salgınını yaşıyor03 Ekim 2022 Pazartesi 18:39
  • Miçotakis: İsterse bu hafta Erdoğan’la görüşürüm03 Ekim 2022 Pazartesi 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti