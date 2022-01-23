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Almanya’da Erdoğan Çatlağı Oluştu: Koalisyon Ortağından Eleştiri Geldi

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Almanya'da geçen yıl yapılan seçimlerden sonra uzun müzakereler eşliğinde kurulan koalisyon hükümetinde Erdoğan çatlağı yaşanıyor...
Almanya’da Erdoğan Çatlağı Oluştu: Koalisyon Ortağından Eleştiri Geldi

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’nin ortaklığıyla oluşturulan koalisyon hükümeti kurulmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmeden çatlamaya başladı… Koalisyonda yaşanan gerilimin sebebi ise Almanya’nın dış siyaset hamleleri.

Koalisyonun küçük ortaklarından olan Özgür Demokrat Partisi’nin (FDP) Genel Sekreterliği için adı geçen İran asıllı siyasetçi Bijan Djir-Sarai, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nı sert bir dille eleştirdi.

Djir-Sarai, Almanya’nın dış politika hamlelerinde çok daha kendine güvenli olması gerektiğini söyledi. Djir-Sarai, “Eğer biz kendi değerlerimiz için ayağa kalkmazsak Putin ya da Erdoğan ya da Çin yönetimi bizi ciddiye almayacak. Biz kendimize çok güvenmeliyiz. Eğer biz kendimizi küçük görürsek, bu tür insanlar bunu bir zayıflık işareti olarak görür” dedi.

Alman hükümetinin ortaklarından FDP’nin üst düzey ismi, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın tutumunu eleştirdi.

“NAİFLİK OLUR”

Küçük yaşta Almanya’ya kaçan Djir-Sarai, FDP-SPD-Yeşiller koalisyonu sonrasında FDP’nin geçici genel sekreteri olarak seçilmiş fakat henüz bu pozisyondaki rolü kalıcı olarak onaylanmamıştı.

Djir-Sarai, “Almanya’da değer odaklı dış siyaseti etik dış siyaset olarak algılıyor. Fakat bu etik olması değil, değerlerimiz için harekete geçmek olmalı. Bu çok büyük bir farklılık” dedi. Djir-Sarai ayrıca, Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’ın “Biz artık 90’lardaki Taliban değiliz” söyleminin de çok yanlış olduğunu söyleyerek buna inanmanın naiflik olduğunun altını çizdi.

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