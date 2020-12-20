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Almanya’da 'Erdoğan’a hakaret eden sığınmacının yüzüne tüküren' şahıs, ailesiyle birlikte Türkiye’ye gönderildi

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Almanya'nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, gece evlerinin kapısı kırılıp polis tarafından gözaltına alındı.
Almanya’da 'Erdoğan’a hakaret eden sığınmacının yüzüne tüküren' şahıs, ailesiyle birlikte Türkiye’ye gönderildi

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, 3 Aralık gece 02.30'da evlerinin kapısı kırılıp gözaltına alındı. Çok sayıda Alman polisin katıldığı baskında, 13 ve 15 yaşlarındaki çocuklara bile terörist muamelesi yapıldı. Konuşmalarına izin verilmeden ve hiçbir açıklama yapılmadan havaalanına götürülen aile, özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. 33 yıldır Almanya'da yaşayan ve çocukları da Alman vatandaşı olan Mahmut Akyüz yaşananları anlattı.

Kapıyı kırarak içeri girdiklerini söyleyen Mahmut Akyüz, "40 polis vardı saydığım. Beni koltukta sıkıştırdılar. Düpedüz bağladılar. Sonra ben onlara yapmayın bu kadın hastadır iki sefer ameliyat geçirdi dedim. Çocuklarım korktu, kızım çırpındı. Beni minibüse aldılar. O esnada komşum çıktı. Ne oluyor dedi. Ondan sonra hemen beni arabaya attılar. Bunlar ırkçılar, bunlar Türk düşmanları. Açık ve net söylüyorum. Korkmuyorum sizden. Ben biliyorum bizi kurban seçtiniz. Evet ama işte insanlık dışı bir şey yani. Bu bize yaptığı yaptıklarınızı yani inşallah hiç başkasının başına gelmesin” dedi.

Oğlu Muhammet Akyüz ise “Ben de çok üzgünüm okulumdan uzaklaştığım için. Sebepsiz yere bizi oradan attılar sınır dışı ettiler. Psikolojim bozuldu, korku içindeyim” şeklinde konuştu.

15 yaşındaki kızı Sahra Akyüz, “Ben eski hayatımı özledim. Ben evime dönmek istiyorum, arkadaşlarımı özledim. Okulumu özledim. Ben geri gitmek istiyorum” dedi.

'Erdoğan’a hakaret etti, yüzüne tükürdüm'

Yaşadıklarını YeniŞafak gazetesine anlatan Mahmut Akyüz şöyle konuştu:

“Ben mahkemelerde tercümanlık yapıyordum. Sığınma başvurusu yapan bir Türk’ün davasında da tercüman oldum. Sözlerinden FETÖ’cü olduğunu düşündüğüm birisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’ye suçlamalar yöneltiyordu. Ben de ‘Yalan söyleme utanmıyorsun da’ diyerek yüzüne tükürdüm. Bu biraz sorun oldu. Sonra oğlum Türkiye’nin ve Fenerbahçe’nin maçlarında evimize dev Türk bayrağı astığı için uyarılmıştık. Yine oğlumun giydiği ay-yıldızlı tişört dolayısıyla da yabancılar şubesinde örtülü olarak tehdit edilmiştim. Almanlar bunlara çok dikkat ediyor. Türkler inanılmaz baskı altında...”
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