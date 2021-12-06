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Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 6,9 azaldı

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Almanya'da fabrika siparişleri, yabancı siparişlerin sert düşmesinin etkisiyle ekimde yüzde 6,9 azaldı.
Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 6,9 azaldı

Almanya'da fabrika siparişleri, yabancı siparişlerin sert düşmesinin etkisiyle ekimde yüzde 6,9 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıklamasına göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, ekimde bir önceki aya göre yüzde 6,9 düştü.

Bu azalış, son üç ay içinde ikinci aylık keskin düşüş olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 0,5 bekleniyordu

Ekimde yurt içi siparişler yüzde 3,4 ve yabancı siparişler yüzde 13,1 düştü. Ekim 2020'ye göre ise yüzde 1 düşüş kaydedildi.

Fabrika siparişlerinin aylık bazda düşüş beklentisi yüzde 0,5 yönündeydi.

''Ekonomik görünümü daha da olumsuz etkiledi"

Ekimde ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 2,7 ve sermaye malı siparişleri de yüzde 10,7 düşüş kaydederken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 4,3 arttı.

Almanya'da fabrika siparişleri, yaz tatilinin etkisiyle ağustosta yüzde 7,7 azalış gösterdikten sonra eylülde yüzde 1,8 artmıştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Son 3 ayda siparişlerdeki 2’nci düşüş, ekonomik görünümü daha da olumsuz etkiledi" denildi.

Üçündü çeyrekte yüzde 1,8'lik büyüme

Uzmanlar, fabrikaların hammadde ve mikroçip gibi malzemelerdeki darboğazlar nedeniyle fabrikalarda üretimin tıkandığını belirtiliyor.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artması nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Hükümet, 27 Ekim’de bu yıl daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini COVID-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

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