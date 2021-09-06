  • BIST 1.474,540
  • Altın 485,45
  • Dolar 8,2730
  • Euro 9,7950
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Almanya’da fabrika siparişlerinde rekor artış

» »
Alman ekonomisi koronavirüs salgınından toparlanma emareleri gösteriyor. Federal İstatistik Dairesi (Destatis) fabrika siparişlerine ilişkin Temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.
Almanya’da fabrika siparişlerinde rekor artış

Alman ekonomisi koronavirüs salgınından toparlanma emareleri gösteriyor. Federal İstatistik Dairesi (Destatis) fabrika siparişlerine ilişkin Temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Açıklamada siparişlerin Temmuz ayında, veri setinin başladığı 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Fabrika siparişleri, Temmuz 2020'ye göre ise yüzde 24,4 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre yurt içi siparişler yüzde 2,5 azalma gösterirken, yurt dışı siparişleri yüzde 8 artış gösterdi. Euro bölgesi siparişlerinde ise bir önceki aya göre yüzde 4,1 düşüş olduğu belirtildi. Euro bölgesi dışından siparişlerin özellikle gemi inşaatı sektöründeki büyük siparişler nedeniyle yüzde 15,7 ile güçlü bir büyüme kaydettiği belirtildi.

Ancak ekonomistler salgına bağlı olarak tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bunun yüksek üretim rakamlarına dönüşmesi ve dolayısıyla siparişlerin teslim edilebilmesi konusunda risk görüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polonya bir Belaruslu sporcuya daha insani vize verdi06 Eylül 2021 Pazartesi 10:16
  • Yunanistan'da Covid-19 aşısı yaptırmayan 7 bin sağlık çalışanı görevinden uzaklaştırıldı04 Eylül 2021 Cumartesi 11:48
  • Covid: İtalya'da aşı sertifikası okullarda ve ulaşım araçlarında da zorunlu hale geldi04 Eylül 2021 Cumartesi 11:35
  • Moskova’dan kalkan yolcu uçağı acil iniş yaptı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:05
  • AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı03 Eylül 2021 Cuma 18:29
  • Roma’dan Lazio’ya domuz istilası davası03 Eylül 2021 Cuma 11:28
  • Polonya: Belarus’a karşı bütün karşı adımları atacağız02 Eylül 2021 Perşembe 20:05
  • Sığınmacı çocuğun kuklasına bile tahammül edemediler02 Eylül 2021 Perşembe 17:51
  • Hollanda'da 169 gündür hükümet kurulamadı02 Eylül 2021 Perşembe 17:35
  • İspanya’da şiddetli yağış sele neden oldu02 Eylül 2021 Perşembe 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti