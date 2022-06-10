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Almanya’da geçen yıl 131 bin kişiye vatandaşlık verildi

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Almanya'da geçen yıl 131 bin kişi Alman vatandaşı oldu. İlk sırada ülkeye sığınmacı olarak gelen Suriyeliler yer aldı. 19 bin 100 Suriyeli Alman vatandaşlığına geçti. 12 bin Türk de Alman vatandaşı oldu.
Almanya’da geçen yıl 131 bin kişiye vatandaşlık verildi

Almanya’da geçen yıl 131 bin 600 yabancı Alman vatandaşı oldu.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Federal İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamada, 2021 yılında Alman vatandaşlığı alan yabancıların sayısının bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 20 artışla, 21 bin 700 kişi arttığı kaydedildi.

Söz konusu artışın yarısından fazlası, çok sayıda Suriyelinin vatandaşlığa geçmesinden kaynaklandı. Federal İstatistik Dairesi’nin paylaştığı verilere göre 2021’de 19 bin 100 Suriyeli Alman vatandaşlığına kabul edildi. Bu sayı bir önceki yıla göre neredeyse üç kat artış anlamına geliyor.

TÜRKLER İKİNCİ SIRADA

Suriyelilerin ardından 12 bin 200 kişi ile Türkler Alman vatandaşı olan yabancılar sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Romanyalılar 6 bin 900 kişi ile üçüncü, Polonyalılar 5 bin 500 kişi ile dördüncü, İtalyanlar ise yaklaşık 5 bin kişi ile beşinci oldu.

İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Almanya’da geçen yıl toplam 173 farklı uyruktan insan vatandaşlığa kabul edildi. Vatandaşlık verilenlerin dörtte birini ise Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşları oluşturdu.

Vatandaşlık verilen Suriyelilerin sayısının yüksek olması, Suriye’deki iç savaştan kaçarak 2014-2016 yılları arasında Almanya’ya sığınanların vatandaşlık koşullarını büyük ölçüde yerine getirmelerine bağlanıyor. Alman vatandaşlığına geçiş koşulları arasında yeterli derecede Almanca bilme, yaşamını idare ettirme teminatı ve en az sekiz yıl Almanya’da yaşıyor olma gibi maddeler yer alıyor.

Ancak 2021 yılında vatandaşlığa alınan Suriyelilerin büyük çoğunluğunu (yüzde 81) Almanya’da sekiz yıldan daha az süredir yaşayanlar oluşturdu. Bu kişiler özel entegrasyon kurslarına katılarak başarılı olanlara altı yılda vatandaşlık verilmesi hakkından yararlandı.

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